Öğrenciler İhtiyaç Sahibi Aileler İçin Köy Köy Dolaşıyor

HAYATİ AKÇAY - Ordu'da bir lisede başlatılan proje kapsamında, öğrenciler köy köy gezerek tespit ettikleri ihtiyaçlı ailelerin genel temizlik ve kişisel bakımlarını yapıyor.

Perşembe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin hasta ve yaşlı hizmetleri, güzellik, saç bakımı ile çocuk gelişimi eğitimi bölümleri, 2 yıl önce "Meslek Liseliler Ailelerle Buluşuyor" Projesi kapsamında çalışmalara başladı.

Proje çerçevesinde öğretmenleri rehberliğinde kırsal alandaki yaşlı ve hastaları ziyaret eden öğrenciler, ihtiyaç sahibi ailelere tansiyon ve şeker ölçümü, yara bakımı, saç ve sakal tıraşı yapıyor.

Aynı projede yeni doğum yapmış kadınları da ziyaret eden öğrenciler, annelere çocuklarının gelişim süreçlerinde bilmeleri gerekenleri uygulamalı şekilde anlatıyor.

Hasta ve yaşlı hizmetleri öğretmeni Beyza Tercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlarda öğrenim gören öğrencilerin sahip oldukları milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerleri geliştirmeleri, yardımlaşma, kardeşlik, merhamet, vicdan, birlik ve beraberlik duygularının pekiştirilmesi amacıyla hayata geçirildiğini söyledi.

Okuldaki birçok öğrencinin projede yer aldığını belirten Tercan, özellikle köylerde yaşayan yaşlı ve yatağa bağımlı hastaları tercih ettiklerini anlattı.

Tercan, ihtiyaç sahibi aileleri tespit ederek evlerine kadar gittiklerine dikkati çekerek, "Bu ailelere her türlü imkanı sağlayarak ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Bu sayede onlar mutlu, öğrencilerimiz de alanlarında daha da uzmanlaşmış oluyor." dedi.

Güzellik, saç bakımı öğretmeni Elif Yar ise bölümleri gereği belirledikleri ihtiyaç sahibi ailelerin saç, tırnak ve sakal tıraşı gibi ihtiyaçlarını giderdiklerini kaydetti.

Özellikle yaşlı insanların ve yatağa bağlı hastaların ayak tırnaklarına ulaşmakta sorun yaşadıklarına işaret eden Yar, "Bu noktada yardımlarına biz yetişiyoruz. Bu proje sayesinde ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ederek her türlü kişisel bakımlarını yapıyoruz." diye konuştu.

Projeyi gelecek yıllarda da sürdürmeyi planladıklarını dile getiren Yar, projenin yüz güldürdüğünü ve öğrencilerinin de hayır duası aldığını söyledi.

Çocuk gelişimi eğitimi öğretmeni Fatma Taktak da proje kapsamında 0-6 ay arasındaki çocuk sahibi anneleri, çocuklarının eğitimi, gelişimi ve bakımları noktasında temel konular üzerinden bilgilendirdiklerini belirtti.

Annelere en doğru bilgiyi aktarmaya çalıştıklarını vurgulayan Taktak, "Bu proje öğrencilerimiz adına çok büyük bir uygulama oldu. Çünkü çocuklar uygulama yaparak mesleklerini daha iyi öğrenme imkanı buluyor. Temennimiz bu projeyle uzun yıllar ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürebilmek." dedi.

Aileler uygulamadan memnun

Projeden yararlanan 55 yaşındaki İnci Aydın, yatağa bağımlı olduğunu ifade ederek, "Çocukların bu uygulamasından çok memnun oldum. Sağolsunlar evime kadar geldiler ve kişisel bakımımı yaptılar. Aynı zamanda tansiyon ve kan değerlerimi ölçtüler. Allah hepsinden razı olsun." dedi.

5 aylık kız bebeği olan Seda Şahin ise projenin çok faydalı olduğunu dile getirerek, "Çocuk gelişimi noktasında bilmediğimiz ya da eksik bildiğimiz konuları bu proje sayesinde öğrenmiş oluyoruz. Bazen bildiğimiz konuları da unutabiliyoruz. Dolayısıyla bu projeyle unuttuklarımızı da yeniden hatırlayabiliyoruz." ifadesini kullandı.

Saç-sakal tıraşı olan 77 yaşındaki Şükrü Aydın, uygulamayı çok beğendiğini, özellikle köyde yaşaması nedeniyle berbere çok sık gidemediğini belirterek, öğrencilere teşekkür etti.

Projede görev alan öğrenciler de uygulamalardan çok memnun olduklarını ve proje sayesinde mesleklerini daha iyi öğrenme fırsatı bulduklarını kaydetti.