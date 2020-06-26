Oğlunu 31 defa bıçaklayarak öldüren anneye ömür boyu müebbet verildi!
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Oğlunu 31 defa bıçaklayarak öldüren anneye ömür boyu müebbet verildi!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde 2018 yılı Mayıs ayında 7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anne Bilge Lord Kunduracı müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Oğlunu hayattan koparan anne, hemen ardından intihara kalkıştı.

Oğlunu 31 defa bıçaklayarak öldüren anneye ömür boyu müebbet verildi!
26.06.2020 16:40 | Son Güncelleme: 26.06.2020 16:44

KKTC başkent Lefkoşa'ya bağlı Gönyeli'deki Atatürk Caddesi üzerinde bulunan apartmanda meydana gelen olayda, eşinden ayrılma aşamasındaki Bilge Lord Kunduracı, 7 yaşındaki oğlu Ercan Kaya'yı 31 kez bıçaklayarak öldürmüştü. Olayın ardından Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar çıktı ve anne ömür boyu hapse mahkum edildi.

NE OLMUŞTU?

Bilge Lord Kunduracı (36), 7 yaşındaki oğlu Ercan Kaya Kunduracı'yı 31 bıçak darbesiyle öldürmüştü. Davanın karar duruşması bugün yapıldı. KKTC'de 2018 Mayıs'ta meydana gelen cinayet, büyük yankı uayndırmıştı. Başkent Lefkoşa'ya bağlı Gönyeli'de Atatürk Caddesi üzerindeki bir apartmanda 28 Mayıs tarihinde meydana gelen olayda, eşinden ayrılma aşamasında olan Bilge Lord Kunduracı, 7 yaşındaki oğlu Ercan Kaya'yı uyurken defalarca bıçaklayarak öldürdü.

Annesine direnen minik Ercan, bıçağı tutmaya çalıştığından ellerinin içinde ve parmaklarında kesikler oluşmuştu. Ayrıca Ercan'ın annesine iki gün boyunca kendisini öldürmemesi için yalvardığı öğrenilmişti. Oğlunu öldüren Bilge Lord Kunduracı, daha sonra bıçakla boğazını ve bileklerini keserek intihara kalkıştı. Bir gün sonra Bilge Lord Kunduracı'nın, eşinin bir arkadaşına gönderdiği mesajla olaylar ortaya çıktı. 'Çocuğumu öldürdüm, ben de ölmek üzereyim' mesajını alan bu kişi, durumu polise bildirdi.

ANNE ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI ALDI

Bilge Lord Kunduracı iki yıl önce tutuklandı ve 26 Haziran günü itibariyle Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'nce ömür boyu hapse mahkum edildi.

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