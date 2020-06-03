Normalleşme sonrasında Sabiha Gökçen'de Covid-19 önlemleri
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Normalleşme sonrasında Sabiha Gökçen'de Covid-19 önlemleri

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 28 Mart'ta durdurulan uçak seferlerinin 1 Haziran'da tekrar başlamasının ardından yurt içi uçuşları Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bugün de devam ediyor.

Normalleşme sonrasında Sabiha Gökçen'de Covid-19 önlemleri
03.06.2020 13:52 | Son Güncelleme: 03.06.2020 13:55

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 28 Mart'ta durdurulan uçak seferlerinin 1 Haziran'da tekrar başlamasının ardından yurt içi uçuşları Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bugün de devam ediyor. Havalimanına girişten çıkışa kadar yolculuğun her aşamasında korona virüse karşı tüm kurallara dikkat ediliyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak seferlerinin 1 Haziran itibarıyla başlamasının ardından 4 kente (Ankara, İzmir, Antalya, Trabzon) uçuşlar bugün de devam ediyor. Yarın ise toplam trafiğin yüzde 30'u kadar kapasite ile uçuşlara devam edilecek. Uçuş öncesinde tüm kurallara dikkat ediliyor. Havalimanı terminal girişlerinde yolcular biletleri kontrol edilip, termal kameralarla ateşleri ölçülerek içeriye alınıyor. Biletleri bulunmayan kişiler terminal binasına alınmıyor. Güvenlik kontrolünden geçen yolcuların kullandıkları kutular her kullanım sonrası görevlilerce dezenfekte ediliyor. Tüm havalimanı personeli maske takarken, yolcular da maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına dikkat ediyor. Yolcular sosyal mesafe kuralına göre güvenlik kontrolünden geçerek, yine sosyal mesafenin korunması için zeminde uyarı bantları bulunan kontuarlarda bagajlarını teslim ediyor. Uçuş kartlarını alan yolcular, daha sonra ikinci güvenlikten geçerek uçak kapılarına ulaşıyor. Bekleme salonlarında sosyal mesafenin korunması için sık sık anonslar yapılıyor. Yolcular kapılarda uçuş kartlarını kendileri okutarak uçağa alınıyor.

"KENDİ HİJYENİNİZE VE SOSYAL MESAFENİZE DİKKAT EDİN"

Alınan tedbirleri anlatan İSG Operasyon Direktörü Göksu Güney, "28 Mart'ta uçuş trafiği durmuştu. 1 Haziran itibarıyla iç hat trafiğimiz başladı. 4 Haziran'da da toplam trafiğimizin yüzde 30'u kadar kapasite ile devam edeceğiz. Bu dönemde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz, Pandemi Sertifikasyonu Genelgesi yayınladı. Bu genelge kapsamında gerekli tüm önlemler alındı. Bunlar başlıca sosyal mesafe, maske takılması ve hijyen kuralları olarak sayılabilir. Yolcularımız geldiğinde öncelikle onların yolcu olup olmadığını kontrol ediyoruz. Terminal binasında personelimiz yolcuların biletlerini kontrol eder, sonrasında yolcular termal kamera önünden geçerler. Daha sonra güvenlik kontrol noktalarına geliyorlar. Orada da arama sistemlerimizi değiştirdik. Artık elle arama yerine dedektörler ile arama yapıyoruz. Sonrasında check-in bölgesine geçer yolcumuz, orada da sosyal mesafe kuralı ve kişisel izolasyonu sağlanıyor. Artık yolcularımız terminal binalarına da kendi başlarına giriyor. Eğer yardıma muhtaç değilse yanlarına bir refakatçi kesinlikle almıyoruz. Aynı şekilde gelen yolcuların karşılamasını terminal içinde yapamıyoruz. Yolcularımızdan öncelikle şunu rica ediyorum. Bu iş tamamen insanın kendisinde bitiyor. O yüzden lütfen kendi hijyeninize ve sosyal mesafenize dikkat edin. Ayrıca havalimanlarına gelirken online check-in işlemini yaparsanız tüm bu işlemleri çok daha kolay halledebilirsiniz. Mevzuata göre 1 metre mesafelerle bölgesel olarak bazı yerlerde daha uzun bazı yerlerde daha kısa yerleri noktasal olarak işaretlemeler yaptık. Ayrıca anonslarla bu işaretlemeler hakkında tüm yönlendirmeleri yolcularımıza yapıyoruz. Bunun dışında tüm personelimiz hem maske hem de yüz siperlikleri takarak kendi önlemlerini alıyorlar. X-ray noktalarında ekranlarda tanıtım filmlerimiz var. Aynı şekilde hem İSG olarak bizlerin sosyal medya hesaplarında, hem de basın yayın kuruluşlarına verdiğimiz görüntülerde sürekli olarak yolcularımıza bilgilendirme yapıyoruz" dedi.

"ALINAN ÖNLEMLER GAYET İYİ, HİÇBİR SIKINTI OLMAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

İzmir'e gitmek üzere havalimanına gelen Kadir Bulut, "Alınan önlemler gayet iyi, hiçbir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Ülke olarakta gayet dikkatliyiz kurallara uymakta. Havalimanı içerisinde alınan önlemler yeterli bence, o yüzden çok sıkıntı olmayacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Alınan tedbirleri yeterli bulan Uğur Kayısüren, "Ben şu ana kadar yeterli olduğunu düşünüyorum. En azından girerken termal kameralarla ısı kontrollerine bakıldığını gördüm. Tedirgin değilim, herkes sosyal mesafeye dikkat ettiği sürece bu pandemiyi rahatlıkla atlatabileceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Cemile Tura da, "Alınan önlemler gayet yerinde. Doğal olarak haftada üç gün veya günde üç gün seferler olması gayet iyi. O kadar çok kalabalıkta yok. Bir de yolcularla beraber gelen kişiler de dolduruyordu havalimanını. Her şey çok güzel" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Bilim insanları koronavirüs salgınını 'yavaşlatan' asıl sebebi buldu Haber
Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebi buldu
Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü Haber
Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü
Tüm ülke koronayla mücadele ederken Erzincan'da başka bir hastalık patlak verdi! 1 ayda 17 kişi hastanelik oldu Haber
Tüm ülke koronayla mücadele ederken Erzincan'da başka bir hastalık patlak verdi! 1 ayda 17 kişi hastanelik oldu
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi Haber
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek Haber
Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi Haber
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi
83 yaşındaki komşusunun evine tavan arasından girip cinsel saldırıda bulundu
83 yaşındaki komşusunun evine tavan arasından girip cinsel saldırıda bulundu
Tüm dünyada salgın inişe geçmişken Brezilya'da bir günde 1.262 kişi hayatını kaybetti
Tüm dünyada salgın inişe geçmişken Brezilya'da bir günde 1.262 kişi hayatını kaybetti
Survivor'a veda eden Aycan'ın Türkiye'ye dönünce Ali Koç'la görüşerek F.Bahçe'de görev alacağı iddia edildi
Survivor'a veda eden Aycan'ın Türkiye'ye dönünce Ali Koç'la görüşerek F.Bahçe'de görev alacağı iddia edildi
Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor
Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor
Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu'da koronavirüs vakalarını artırdı
Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu'da koronavirüs vakalarını artırdı
ABD'den sonra şimdi de Avustralya! Polis 17 yaşındaki siyahi genci tekmeleyerek gözaltına aldı
ABD'den sonra şimdi de Avustralya! Polis 17 yaşındaki siyahi genci tekmeleyerek gözaltına aldı
ABD'de göstericilere müdahale eden polisin attığı ses bombası canlı yayında kadın muhabire isabet etti
ABD'de göstericilere müdahale eden polisin attığı ses bombası canlı yayında kadın muhabire isabet etti
Yarı çıplak yola atlayan kadın kazaya sebep oldu! Kendisini kurtaran polis ekiplerine zorluk çıkardı
Yarı çıplak yola atlayan kadın kazaya sebep oldu! Kendisini kurtaran polis ekiplerine zorluk çıkardı
Son Dakika: Türkiye'de 2 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 800'ün altına düştü
Son Dakika: Türkiye'de 2 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 800'ün altına...
Trump, New York yönetimine ateş püskürdü: Ayak takımı ve zavallılar sizi paramparça ediyor
Trump, New York yönetimine ateş püskürdü: Ayak takımı ve zavallılar sizi paramparça ediyor
Son dakika: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Beşeri İlaçlar Uluslararası Uyum Konseyi üyeliğine oy birliğiyle kabul edildi
Son dakika: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Beşeri İlaçlar Uluslararası Uyum Konseyi üyeliğine oy birliğiyle...
Ahmet Nur Çebi'den Arda Turan iddialarına yanıt: Özümüze dönüyoruz, manasız transferler geçmişte kaldı
Ahmet Nur Çebi'den Arda Turan iddialarına yanıt: Özümüze dönüyoruz, manasız transferler geçmişte kaldı
Kavgaya tutuşan martıları, karga ayırdı
Kavgaya tutuşan martıları, karga ayırdı
Tarihi Roma sütununun üzerine inşa edilen cami tepki çekiyor
Tarihi Roma sütununun üzerine inşa edilen cami tepki çekiyor
Cep telefonu bataryasının patlama anı kamerada
Cep telefonu bataryasının patlama anı kamerada
Günlük burç yorumları 3 Haziran 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 3 Haziran 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Dünkü sert düşüşün ardından yeni güne yükselişle başlayan dolar 6,72'den işlem görüyor
Dünkü sert düşüşün ardından yeni güne yükselişle başlayan dolar 6,72'den işlem görüyor
ABD hükümetini korku sardı! Kaosun zirveye ulaştığı ABD'de, meşhur 'Irak' tugayı görevlendirildi
ABD hükümetini korku sardı! Kaosun zirveye ulaştığı ABD'de, meşhur "Irak" tugayı görevlendirildi
İran Dini Lideri Hamaney, İran devrimiyle ilgili özeleştiri yaptı
İran Dini Lideri Hamaney, İran devrimiyle ilgili özeleştiri yaptı
Sanayi ustası, 10 bin liraya aldığı Serçe'ye 40 bin liralık sistem kurdu
Sanayi ustası, 10 bin liraya aldığı Serçe'ye 40 bin liralık sistem kurdu
İş insanına 'aşk tuzağı' kurup boğularak öldürülmesine sebep olan kadın yakalandı
İş insanına "aşk tuzağı" kurup boğularak öldürülmesine sebep olan kadın yakalandı
THY, yolculara hijyen seti vermeye ve uçuşlarda hijyen uzmanı görevlendirmeye başladı
THY, yolculara hijyen seti vermeye ve uçuşlarda hijyen uzmanı görevlendirmeye başladı
Haziran ayında 7 metre karla kaplı yolu açma çabası
Haziran ayında 7 metre karla kaplı yolu açma çabası
48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı
48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Rüştü Zorlu Mustafa Şentop Hasan Polatkan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Acun Ilıcalı Çağlar Çorumlu
Spor Falcao Ali Koç Sergen Yalçın Malcolm Thomas Mehmet Aurelio
Daha Fazla Kaza Kadın Haziran Beşiktaş
Şu an buradasınız: Normalleşme sonrasında Sabiha Gökçen'de Covid-19 önlemleri - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 13:55:45. #1.15#
title