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Fenerbahçe Trabzon deplasmanından galibiyetle döndü

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Trabzon'da oynanan ve Fenerbahçe'nin 3-2 galibiyeti ile sonuçlanan maçın ardından yaşanan olaylar Türkiye gündemine oturdu. Fenerbahçe kafilesini taşıyan uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı.

Trabzon'da oynanan ve Fenerbahçe'nin 3-2 galibiyeti ile sonuçlanan maçın ardından yaşanan olaylar Türkiye gündemine oturdu. Yaşanan olayların ardından Trabzon'dan ayrılan Fenerbahçe kafilesini taşıyan uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı.

Fenerbahçe kafilesini taşıyan Freebird Hava Yolları'na ait uçak saat 03.50 sularında Sabiha Gökçen Havaalanı'na iniş yaptı. Yaşanan olayların ardından Trabzon'dan ayrılan kafileyi karşılamak isteyen yüzlerce sarı-lacivertli taraftar da Sabiha Gökçen Havalimanı'na akın etti. Fenerbahçe yöneticileri, teknik heyet ve futbolcuların yer aldığı kafile, güvenlik önlemleri altında kendilerini bekleyen özel araçları ve takım otobüsüyle havalimanında taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı. Heyet bu coşkulu karşılamanın ardından havalimanından ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Sabiha Gökçen Havalimanı Fenerbahçe Türkiye Trabzon Gökçen Spor Güncel Haberler

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