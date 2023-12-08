KMÜ Rektörü Sabiha Gökçen Ortaokulu'nda öğrencilerle buluştu

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Sabiha Gökçen Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri ile bir araya geldi. Rektör Gavgalı, öğretmenlere ve öğrencilere eğitimin önemini vurguladı ve tecrübelerini paylaştı.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Sabiha Gökçen Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri ile bir araya geldi.

Sabiha Gökçen Ortaokulunu ziyaret eden Rektör Gavgalı, öğretmenler ve öğrencilerle bir süre sohbet etti. Rektör Gavgalı öğretmenlere hitabında, "Hepimiz eğitimin bir parçasıyız. Önemli olan hepimizin ortak bir paydada buluşarak çalışması ve gayret göstermesidir. Bir çocuğumuzun, bir gencimizin hayatına dokunursak bu bizim için en büyük mutluluk olacaktır" dedi.

Öğrencilerle de bir süre sohbet eden ve gelecekleriyle ilgili beklentilerini dinleyen Rektör Gavgalı, öğrencilere kendi hayat hikayesinden ve mesleki tecrübelerinden de bahsetti. Öğrencilerin kendilerini önce ortaöğretime, ardından ise yükseköğretime tam olarak hazırlamaları gerektiğini ifade eden Rektör Gavgalı, düzenli şekilde ders çalışmanın ve kitap okumanın önemine vurgu yaptı. - KARAMAN