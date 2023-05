Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 68 kilo insan saçı ele geçirildi

İSTANBUL - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 68 kilogram ağırlığında gerçek insan saçı ele geçirildi. Ele geçirilen 450 bağ insan saçının yaklaşık 1 milyon 600 bin lira değerinde olduğu belirlendi.

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri ile Sabiha Gökçen Gümrük Müdürlüğü ekiplerinin Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleştirdiği çalışmalarda, yabancı uyruklu bir yolcu takibe alındı.

Tahran- İstanbul seferi yapan uçakla gelen yolcunun beraberindeki eşyalar yolcu salonuna gönderilmeden hemen önce x-ray taramasından geçirilerek kontrol edildi. Bagajda şüpheli yoğunluk görülmesi üzerine harekete geçen ekipler söz konusu şahsı yakın takibe aldı.

Şüpheli şahsın hareketlerini an be an izleyen muhafaza ekipleri, şüphelinin başka yolcularla bağlantılı olup olmadığını inceledi. Yakın takip ve incelemeler neticesinde şüpheli yolcuyla birlikte hareket eden 3 şahıs daha tespit edildi. Pasaport işlemlerini bitirip yolcu salonuna gelen şüpheli şahıslar bagajlarını banttan alarak takip edildiğinden habersiz bir şekilde çıkışa doğru yöneldi. Bu aşamada ekiplerce müdahale edilerek yolcular eşya kontrolüne yönlendirildi.

Şahıslara ait eşyalar yolcu salonunda tekrar x-ray taramasından geçirildi ve ardından fiziki aramaya alındı. Arama neticesinde 4 şüpheli şahsa ait 10 adet poşet içerisinde gerçek insan saçları olduğu görüldü. Operasyon neticesinde toplam 68 kilogram ağırlığında 450 bağ insan saçı ele geçirilirken, saçların yaklaşık 1 milyon 600 bin lira değerinde olduğu belirlendi.

Gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen gerçek insan saçlarına el konulurken olayla ilgili şahıslar hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.