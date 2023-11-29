Sanayi-meslek lisesi iş birliği oluşturuldu

Eskişehir Sanayi Odası öncülüğünde hayata geçirilen 'Sanayi-Meslek Lisesi İş Birliği Buluşması' Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi. Öğrencileri, girişimcileri ve sanayicileri bir araya getiren etkinlikte liseli gençler alanlarındaki son gelişmeleri öğrenme fırsatı buldu ve sanayiyi yakından tanıdı.

Eskişehir Sanayi Odası, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve İŞKUR tarafından uygulanan 'İşin Erbapları Projesi' kapsamda yapılan etkinliğe ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, TOBB Eskişehir Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Melih Turan, havacılık sektörü için üretim yapan Nümerik Makina Yönetim Kurulu Başkanı Cumhur Turan, Busel Makina Yönetim Kurulu Başkanı Selim Seler, ESO Danışmanı Bekir Şahin Tütüncü katıldı.

Toplantının açılışında söz alan Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İlhami Can, okulun yapısı ve projeleri hakkında bilgi verdi.

"Sizler geleceğin fabrika sahiplerisiniz"

Sanayi-Meslek Lisesi İş Birliği Buluşması'nda konuşan Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, sadece Eskişehir'in değil ülkenin de en iyi okullarından olan birinde eğitim alan gençlerden çok şey beklediklerini belirterek, "Sizleri Eskişehir veya Türkiye'nin sanayisinde bir atölye, bir fabrika sahibi ya da ülkemizin girişimcilik ekosisteminin içerisinde bilim ve teknoloji üretenler olarak görmek istiyoruz. Bu toplantıda 100 kişi varsa 100'ünün de kendi işini kurması, kendi işiyle başarılı olması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Meslek liselerini işçi yetiştiren okullar olarak görmenin çok yanlış olduğuna dikkat çeken ve bu konuda yapılan eleştirileri doğru bulmadığını bildiren ESO Başkanı Kesikbaş, "Gençler, emin olun ki biz sizi asla böyle görmüyoruz. Sizlerin gelecek içerisinde fabrika ya da üretim tesislerinin sahibi olması hiç de zor değil. Bu sadece sizin ne kadar hayal kurduğunuz ne kadar istediğiniz ne kadar bu konuyla ilgili teknik donanımlara sahip olduğunuzla alakalı bir durum. Okuduğunuz okullar sizlere değer katabilecek birçok mekanizmaya sahip. Siz yeter ki iyi fikirler üretin ve zekice işler yapın, teknolojiyi geliştirin, en üst seviyede hayallerinizi gerçekleştirmek adına projeler yazın. Eskişehir Sanayi Odası'nın her zaman yanınızda olduğunu da bilin" diye konuştu.

"Havacılık tüm sektörlerden önce geliyor"

Kalıp ve model imalatlarıyla başladıkları üretimlerinin bugün uçak motor parçası üretimiyle sürdüğünü kaydeden ve sektör hakkında bilgi veren Nümerik Makina Yönetim Kurulu Başkanı Cumhur Turan, "Milli uçaklarımızı yapmak için büyük bir gayret içindeyiz. Türkiye'de yaklaşık 2 bin 500 tane yan sanayi bu işin içerisine çok ciddi şekilde girdi. Devletimizin bu konuda çok büyük bir çabası var. Projelerle ilgili olarak 100 yıl devam edecek üretimlerden bahsediliyor. Bu noktada sizler en çok aranan ve en çok tercih edilen insanlar olacaksınız. Sizler bu işlerin ne olduğunu buralarda öğrenip ondan sonra iş hayatına atılacak kişilersiniz. Lütfen bu sektörü sakın bırakmayın. Havacılık sanayi Türkiye'nin önündeki 100 yılda en çok gelişecek olan sanayidir. Ne otomotiv ne de başka bir sektör havacılığın önüne geçemeyecek. Ayrıca bir abiniz olarak sizlere tavsiyem havacılığın yazılım tarafını da öğrenmenizdir. Yazılımla ilgili sektörde ne kadar büyük bir boşluk olduğunu ve ilerde yapacağınız işlerde fark edeceksiniz" dedi.

"Bizlerden daha başarılı olmanız gerekiyor"

Toplantıda sektörel tecrübelerini aktaran Busel Makina Yönetim Kurulu Başkanı Selim Seler, "Meslek lisesinde okumuş biriyim. En büyük şansımız okulda aldığımız eğitimin gerçek hayatta bir karşılığının olmasıydı. Bir de iş hayatına atıldıktan sonra hep kendi işimi yapmak gibi bir hedefim oldu. Böyle bir hedefi sizler de edinmelisiniz. Çalışmaya başladığınızda tecrübe elde ederek ben ne yapabilirim ne tür bir icat yapabilirim veya bu işi nasıl geliştirebilirim düşüncesi mutlaka içinizde olsun. Mesela Amerika'dan aldığımız malzemeleri biz burada neden üretemeyelim düşüncesiyle şirketimde bir sürü başarılı işe imza attık. Bugün ülkemizin ve dünyanın önemli havacılık şirketleri ile çalışabiliyorsak hiç vazgeçmeme ve yenilik ortaya koyarak üretme arzumuz sayesinde oldu. Ancak bugün sizler bizlerden daha başarılı olmanız gereken zamanlardan geçiyoruz" diye konuştu.

"Hayalleriniz işiniz olsun"

Etkinlikte konuşan TOBB Eskişehir Genç Girişimciler Kurulu (GGK) Başkanı Melih Turan, sanayi sektörünün içinde yer alırken bir yandan da hobileri ile uğraştığını ve bu süreç içerisinde bu hobilerini bir girişimcilik hikayesine döndüğünü söyledi.

Girişimciliğin de verdiği heyecanla kahve ve kahveden marka oluşturma fikri ile yola çıktığını anlatan Turan, "Üretim sektöründe devam ederken bir yanda da üçüncü nesil kahve işine başladım. Ülkemizde yeni yeni oluşan bu alanda bir iş fırsatı doğdu ve buna yöneldim. Sizlere tavsiyem de ayakları yere basan fikirlerinizle, hayallerinizle iş dünyasına atılın. Bizler Genç Girişimciler Kurulu olarak sizlerin her zaman yanındayız" dedi.

Gerçekleştirilen etkinlik sonrası konuşmacılar okul müdürü İlhami Can ve okul öğretmenleriyle birlikte bölümleri gezerek öğrencilerle sohbet edip bilgi aldı. - ESKİŞEHİR