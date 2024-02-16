Vatandaş ne dese haklı! Sabiha Gökçen'de 1 simit ve 1 meyve suyunun fiyatı tartışma yarattı
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 1 simit ve 1 meyve suyuna 500 lira veren yolcu, yaşadığı şaşkınlık sonrası fiyat yazan fişi sosyal medya hesabından paylaştı. Bazı sosyal medya kullanıcıları gönderinin altına "Bunun adı soygun", "Bu dolandırıcılık" gibi yorumlar yaptı.
Havalimanı fiyatlarının alıp başını gittiği günümüzde, bir yolcunun İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda simit ve meyve suyuna verdiği fiyat dudak uçuklattı. Yediği simit ve meyve suyunun yer aldığı fişi paylaşan kişi, 2 ürüne 500 lira ödedi.
1 SİMİT VE 1 MEYVE SUYU 500 TL
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda çekilen bir fişi görüntüsü şaşkına çevirdi. Bir yolcu 1 simit ve 1 meyve suyuna 500 TL vermesiyle yaşadığı şoku sosyal medyada paylaştı.
"BUNUN ADI SOYGUN"
Fişte simide 310 TL ve meyve suyu ise 190 TL fiyat yazılmasına sosyal medya kullanıcıları isyan etti. Bazı sosyal medya kullanıcıları gönderinin altına "Bunun adı soygun", "Bu dolandırıcılık" gibi yorumlar yaptı.
İşte gönderinin altına gelen bazı yorumlar: