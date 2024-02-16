Vatandaş ne dese haklı! Sabiha Gökçen'de 1 simit ve 1 meyve suyunun fiyatı tartışma yarattı

Havalimanı fiyatlarının alıp başını gittiği günümüzde, bir yolcunun İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda simit ve meyve suyuna verdiği fiyat dudak uçuklattı. Yediği simit ve meyve suyunun yer aldığı fişi paylaşan kişi, 2 ürüne 500 lira ödedi.

1 SİMİT VE 1 MEYVE SUYU 500 TL

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda çekilen bir fişi görüntüsü şaşkına çevirdi. Bir yolcu 1 simit ve 1 meyve suyuna 500 TL vermesiyle yaşadığı şoku sosyal medyada paylaştı.

"BUNUN ADI SOYGUN"

Fişte simide 310 TL ve meyve suyu ise 190 TL fiyat yazılmasına sosyal medya kullanıcıları isyan etti. Bazı sosyal medya kullanıcıları gönderinin altına "Bunun adı soygun", "Bu dolandırıcılık" gibi yorumlar yaptı.

İşte gönderinin altına gelen bazı yorumlar: