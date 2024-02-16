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Vatandaş ne dese haklı! Sabiha Gökçen'de 1 simit ve 1 meyve suyunun fiyatı tartışma yarattı

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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 1 simit ve 1 meyve suyuna 500 lira veren yolcu, yaşadığı şaşkınlık sonrası fiyat yazan fişi sosyal medya hesabından paylaştı. Bazı sosyal medya kullanıcıları gönderinin altına "Bunun adı soygun", "Bu dolandırıcılık" gibi yorumlar yaptı.

Havalimanı fiyatlarının alıp başını gittiği günümüzde, bir yolcunun İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda simit ve meyve suyuna verdiği fiyat dudak uçuklattı. Yediği simit ve meyve suyunun yer aldığı fişi paylaşan kişi, 2 ürüne 500 lira ödedi.

1 SİMİT VE 1 MEYVE SUYU 500 TL

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda çekilen bir fişi görüntüsü şaşkına çevirdi. Bir yolcu 1 simit ve 1 meyve suyuna 500 TL vermesiyle yaşadığı şoku sosyal medyada paylaştı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir yolcu simit ve meyve suyuna 500 TL ödedi

"BUNUN ADI SOYGUN"

Fişte simide 310 TL ve meyve suyu ise 190 TL fiyat yazılmasına sosyal medya kullanıcıları isyan etti. Bazı sosyal medya kullanıcıları gönderinin altına "Bunun adı soygun", "Bu dolandırıcılık" gibi yorumlar yaptı.

İşte gönderinin altına gelen bazı yorumlar:

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir yolcu simit ve meyve suyuna 500 TL ödedi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir yolcu simit ve meyve suyuna 500 TL ödedi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir yolcu simit ve meyve suyuna 500 TL ödedi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir yolcu simit ve meyve suyuna 500 TL ödedi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir yolcu simit ve meyve suyuna 500 TL ödedi

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Ekonomi

Sabiha Gökçen Havalimanı Simit Yaşam Ekonomi Haberler

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Yorumlar (8)

ekrem celebi :

almaya gerek yok bende yurt dısına cıktım cok kez ama oralardan alıs verıs yapmadım su harıc..ne gerek var..cantana ölmeyecek kadar poğaca.acma.sandıvıc al dısardan koy orda yersın.suyuda yanımdakı su bıtmıstır o sekılde almısımdır..

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Export 86:

Para varki vermişsin

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Büşra :

Havaalanında sudan başka şeye para verilmez. Hala öğrenemediniz mi.

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Recep Ertuğrul:

Muz cumhuriyeti bile bizden daha iyidir. Devlet devlet olsa bunlar bunu yapamaz.

4
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İlyas GÜNEŞ:

Ben hiç şaşırmadım

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İlyas GÜNEŞ:

Olabilir ben hiç şaşırmadım nasıl olsa soran sorgulayan denetleyen yok

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Ahmet YILMAZ:

20 birim avrupa, ingiliz yada amerikan para birimi değil. Şuanda cebinizdeki 20 lira Almanya'da bu fişin geldiğini düşünün, ülke bize hizmet etmiyor ki...

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Erdi:

Sırf param var diye hava atıyor bence yoksa fiyat listeleri zaten var bile bile alıyor birde madur rolüne yatıyor

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