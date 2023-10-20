İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Nuctech ile anlaşma imzaladı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, güvenlik sistemleri üreticisi Nuctech ile anlaşma imzalayarak bagaj kontrolünü ve akış verimliliğini artırmayı hedefliyor.

İstanbul Sabiha Gökçen (İSG) Havalimanı check-in kontuarlarından teslim edilip uçağa gönderilen bagajların kontrolünü ve akış verimliliğini artırmak için güvenlik sistemleri üreticisi Nuctech ile anlaşma imzaladı.

İSG Havalimanı'ndan yapılan açıklamaya göre, ECAC Standard 3.1 geliştirme projesi kapsamında İSG'nin satın aldığı yeni nesil bilgisayarlı tomografi (CT) patlayıcı tespit sistemi (EDS) cihazları sayesinde yolcu şut altı bagajlarının havalimanındaki geçiş süresi hızlanacak.

Dünya çapında X-ray cihazları ve akıllı güvenlik çözümleri dalında 300'den fazla ürün yelpazesi ile büyük bir pazar payına sahip olan Pekin merkezli Nuctech firması Çin, Polonya ve Brezilya'daki üretim merkezleriyle 170'ten fazla ülkeye hizmet sağlıyor.

Firmanın WooKong H model yeni nesil CT EDS tarama cihazlarını satın alan İSG, 17 Ekim Salı günü Malezya Havalimanları Grup Yönetim Kurulu ile birlikte Nuctech yetkililerini Sabiha Gökçen Terminali'nde ağırladı.

Toplantıya Nuctech Pekin merkez ve Türkiye ofislerinden temsilciler katıldı.

2022 yılını 30,8 milyon yolcu ile kapatan Sabiha Gökçen Havalimanı, pandemi sonrası küresel ölçekte seyahat artışının yaşandığı ve yaz-kış yoğun bir turizm sezonunun yaşandığı şartlarda terminal operasyonlarını daha verimli şekilde yönetmek ve yolcu konforunu artırmak için WooKong H model cihazları tercih etti.

Yeni nesil WooKong H model cihazı hassas tespit kabiliyeti ile bagajlarda bulunan patlayıcı gibi tehlikeli nesneleri tek tarama seviyesinde farklı açılardan ve yüksek çözünürlükte algılayarak terminal ve uçak güvenliğini korumakla beraber, geniş tarama kapasitesi ile uçak ve yolcu bekleme sürelerini de minimum seviyeye indirmeye katkı sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSG Yönetim Kurulu Danışmanı Dato Azmi Murad, "Misafirlerimizin kullanımına sunduğumuz bu en son teknoloji tarama cihazları ile yolcu şut altı bagajlarının kontrolü hızlanacak ve bu sayede havalimanı operasyonlarımızın hızı artacaktır." ifadelerini kullandı.

Nuctech West Asia Genel Müdürü Ronnie Meng ise Sabiha Gökçen Havalimanı ile iş birlikteliği içerisinde olmanın kendileri için büyük bir gurur olduğunu açıkladı.

Meng, "21 yıldır Türkiye pazarına hizmet vermekteyiz ve İSG ile portföyümüzü bir üst seviyeye çıkardığımıza inanıyoruz. En iyi hizmet mottomuzla çalışmalarımızı sürdürerek havalimanı operasyonlarına daha farklı teknolojilerle katkı sağlamaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.