Bilecik'te Küçük Öğrencilerin Gösterisi Büyük Beğeniyle Takip Edildi

Bilecik Belediyesi Türkan Saylan, Zübeyde Hanım ve Sabiha Gökçen Çocuk Sosyal Tesisleri'nde eğitim alan küçük öğrencilerin sunduğu gösteri, izleyenler tarafından büyük bir beğeniyle takip edildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında hazırlanan programda küçük öğrenciler, sahnede hünerlerini sergiledi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı da katılarak çocukların sevinç ve heyecanını paylaştı.

Şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal marşının okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Belediyesi'ne bağlı tesislerde eğitim gören çocukların yarınlara en güzel şekilde hazırlandığını belirtti.

"ÇOCUKLARA YAPILAN YATIRIM GELECEĞE YAPILAN EN DEĞERLİ YATIRIMDIR"

Çocuklara yapılan yatırımın geleceğe yapılan en değerli yatırım olduğunu vurgulayan Belediye Başkanvekili Subaşı, şunları söyledi:

"Bugün çocuğun adı varsa, bugün çocukların eğitim öğretim hakkı varsa, bugün çocukların birey olarak var olma hakkı varsa bunu yaklaşık bir asır önce Cumhuriyeti kuran ve bizlere emanet eden bir lidere borçluyuz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetle birlikte çocuklarımızın hayatlarını korumaya almış, onlara en değerli varlığı, milletin egemenliğini miras bırakmıştır. Bugün çocuklarımızı bilimin ışığında Atatürk ilke ve inkılaplarıyla yetiştirmeli, çocuklarımıza her zaman cumhuriyet değerlerini aşılamalıyız. Benim sözlerim bilimle çelişirse bilimin yolunda ilerleyin diyen Mustafa Kemal Atatürk bilime ve eğitime ne kadar önem verdiğini bizlere yüz yıl öncesinden anlatmıştır."

"SEVGİLİ ÇOCUKLAR! HAYALLERİNİZİN PEŞİNDEN KOŞMAYI BIRAKMAYIN"

Başkanvekili Subaşı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hayallerinizin peşinden koşmayı bırakmayın. Bu konuda kimse sizi hedeflerinizin ve hayallerinizden vazgeçiremez. Her zaman pozitif olun. Ne olursa olsun gülümsemeyi asla bırakmayın. Bizler sizleri yetiştirirken önce anne, sonra öğretmen ve arkadaş olmaya özen gösterdik ve göstermeye de devam edeceğiz. Çocuklarımızı geleceğe hazırlamak ve özgüvenli bireyler olarak hayatlarına devam etmelerini sağlamak en büyük önceliğimiz. Bizlerin yaşadığı çocukluk gibi bir çocukluk yaşamaları için çabalıyoruz. Her zaman büyüklerine ve küçüklerine karşı saygı ve sevgi besleyen, tüm canlılara karşı hoşgörülü ve önyargısız bakabilen, her zaman Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çizgisinden yürüyerek onun ilke ve inkılaplarını önemseyen, yaşamı boyunca cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkan güçlü bireyler olmaları için emek veriyor ve bu emeklerimizin karşılığını aldığımızı biliyoruz. Bu doğrultuda her mahallemize bir çocuk sosyal tesisi açmayı, çocuklarımızı bilimle ve sanatla yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Onların küçücük kalplerinde besledikleri sonsuz sevgiyi ülkemizin yarınlarını aydınlatmak ve aydınlık bir gelecek inşa etmek için doğru yönlendirmeliyiz."

Başkanvekili Subaşı konuşmasının sonunda çocukların yetiştirilmesinde emeği olan öğretmenlere, anne ve babalara teşekkür etti.