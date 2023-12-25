İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na yeni pist ve uçak siparişleri

Bugün İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı için büyük gün. İstanbul'un hava trafiğinin düzenlenmesinde uzun yıllardır görev alan havalimanı yeni bir piste daha sahip oldu. Ayrıca bunun yanında bayrak taşıyıcı havayolu şirketimiz Türk Hava Yolları ve Sabancı Holding'e bağlı Pegasus'tan da yeni uçak siparişleri hakkında bilgiler geldi. İşte konuyla ilgili detaylar…

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na ikinci pist!

Bugün yapılan açılışla birlikte uzun zamandır planlanan yeni pist hizmete girdi. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı bu sayede 2023 yılı sonunda 37 milyon yolcu ağırlayacak. Bununla birlikte havalimanı 2024 yılında 63 milyona varan yolcu sayılarını yakalayacak.

İstanbul Havalimanı ile birlikte İstanbul'un hava trafiğini düzenleyen Sabiha Gökçen Havalimanı 2001 yılında hizmete girdi. O dönem aktif ticari uçuşları kontrol eden ve Avrupa yakasında bulunan Atatürk Havalimanı ile birlikte hizmet vermekteydi.

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Havalimanı normalde tek bir pist ile hizmet vermekteydi. 2012 yılında alınan karar ile birlikte havalimanına 2. pist yapılması kararı alındı. Daha sonrasında çalışmalara başlandı. Alt yapı iyileştirmeleri, yeni pist ve eski pistin bakımı ile birlikte proje toplamda 970 milyon dolar değere sahip.

Açılışı ise bugün 25 Aralık 2023 Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Pistin açılışının yanında Cumhurbaşkanı esprili bir dil ile Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketleri Türk Hava Yolları ve Pegasus'a atıfta bulundu. Ardından filolar için yeni uçak haberlerini aldı.

THY'ye 300, Pegasus'a 150 yeni uçak!

Açılış esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, esprili bir dille Pegasus'a atif yaptı. Ali Sabancı'ya "Ali Bey 2. pist devreye girdi." dedi. Ardından Türk Havayolları'nın 300 adetlik uçak siparişini dile getirdi. Sabancı'da hemen arkasından Pegasus filosuna katılacak 150 yeni uçak siparişinden bahsetti.