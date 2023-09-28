İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle İstanbul Havalimanı'na inmek isteyen 17 uçak başka havalimanlarına yönlendirildi. Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmek isteyen uçaklar ise havada tur atmak zorunda kaldı. Yağışın etkisini yitirmesinin ardından hava trafiği normale döndü.

İstanbul Havalimanı'na inmek isteyen 17 uçak, kentte etkili olan sağanak nedeniyle başka havalimanlarına yönlendirilirken, Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmek isteyen uçaklar ise havada bir süre tur atmak zorunda kaldı.

İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağış hava ulaşımını da olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle İstanbul Havalimanı terminali ve çevresinde olumsuz bir durum yaşanmazken, hava trafiğinde ise şiddetli yağmur ve elektrik yüklü Cumulonimbus bulutları nedeniyle uçuşlarda kısa süreli rötarlar meydana geldi.

Havalimanına iniş için alçalan uçaklar yağış nedeniyle havada tur atmak zorunda kaldı. Havada tur atan ve yakıt kritiğine giren 17 uçak, Sabiha Gökçen, Ankara Esenboğa, Bursa Yenişehir ve Tekirdağ Çorlu havalimanlarına yönlendirildi.

Yağışın hafiflemesiyle birlikte başka havalimanlarına yönlendirilen uçaklar İstanbul Havalimanı'na geri döndü.

Yağışın İstanbul'un Anadolu Yakası'na geçmesiyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da hava trafiğinde olumsuzluklar yaşandı. Havalimanına iniş için alçalan bazı uçaklar, havada bir süre tur attıktan sonra inebildi.

Yağışın etkisini yitirmesinin ardından her iki havalimanında da hava trafiği normale döndü.