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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Sphinx Havalimanı'na uçuşlar başladı

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İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan gerçekleşen uçuşlara, Mısır'ın başkenti Kahire'deki Sphinx Havalimanı da eklendi. Pegasus Havayolları, 15 Mart'tan itibaren İSG'den Sphinx Havalimanı'na uçuş gerçekleştirmeye başladı. İki havalimanı arasındaki karşılıklı seferler haftada beş kez gerçekleştirilecek.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan (İSG) gerçekleşen uçuşlara, Mısır'ın başkenti Kahire'deki Sphinx Havalimanı da eklendi.

İSG'den yapılan açıklamaya göre, Pegasus Havayolları, 15 Mart'tan itibaren İSG'den Mısır'ın başkenti Kahire'deki Sphinx Havalimanı'na uçuş gerçekleştirmeye başladı.

İki havalimanı arasındaki karşılıklı seferler salı, perşembe, cuma, cumartesi, pazar günleri olmak üzere haftada beş kez gerçekleştiriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSG Üst Yöneticisi (CEO) Serhat Soğukpınar, dünyanın iki kadim şehrini ikinci kez birbirine bağladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ulaşım çeşitliliği ve merkezlere olan yakınlığıyla 'Şehrin Havalimanı' olarak adlandırılan Sabiha Gökçen Havalimanı, tarihi, kültürü, doğal güzelliği, ticaret ve eğitim olanaklarıyla İstanbul'umuzu dünya ile bağlayan önemli noktalardan biri. Pegasus'un başlattığı uçuşlarla kültür ve antik tarihi bakımından dünyanın sayılı yerleşimlerinden biri olan Mısır'daki 5. destinasyonumuz Sphinx bağlantısının, her iki uçta pek çok yolcuya kolaylık ve konfor sağlayacağına inanıyoruz. Yeni işbirlikleriyle destinasyon sayımızı artırmaya ve ortaklıklarımızı güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz."

Sphinx Havalimanı, Kahire'nin batısındaki Giza şehrine yakınlığıyla özellikle piramitlerin bulunduğu Eski Mısır Kraliyet Mezarlığı ve antik anıtları görmek isteyenlerin tercih ettiği bir varış noktası.

Yeni rota, İSG'nin Mısır'daki, Kahire (CAI), İskenderiye, Hurgada ve Sharm el Şeyh'ten sonra 5. destinasyonu. Sphinx bağlantısı, iş ve tatil amaçlı seyahatler için büyük konfor, kolaylık ve avantajlı fiyat seçenekleri sunuyor.

Kısa süre önce kullanılmaya başlanan ikinci pisti ile kapasitesini artıran İSG, halihazırda 40 iç hat, 124 dış hat bağlantısı ile 54 ülkede toplam 164 destinasyona hizmet veriyor. Havalimanı, 2024'ün ilk aylarında da yolcu sayısını artırarak rekor kırmaya devam ediyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

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