Nisanda 404 milyon dolar mücevher ihracatı gerçekleştirildi
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Nisanda 404 milyon dolar mücevher ihracatı gerçekleştirildi

Nisanda 404 milyon dolar mücevher ihracatı gerçekleştirildi
Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi

Mücevher ihracatı, nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 177'lik artışla 404 milyon dolara ulaştı.

Mücevher ihracatı, nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 177'lik artışla 404 milyon dolara ulaştı.

Yılın ilk 4 ayında ise toplam 1,4 milyar dolar mücevher ihracatı gerçekleştirildi.

Mücevher İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, nisan ayında en fazla ihracat, 229,6 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri'ne yapıldı.

ABD'yi 185,1 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri ve 119,6 milyon dolarla Hong Kong takip ediyor.

Ürün gruplarına bakıldığında 2021 yılının 4 ayında en çok ihraç edilen ürün 917 milyon dolarla "Altından Mamul Mücevherci ve Kuyumcu Eşyası" oldu.

Bu grubu 266,4 milyon dolarla "İşlenmemiş veya Yarı İşlenmiş Altın" takip etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

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