Nil Mısır'dan Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya - Haberler

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Nil Mısır'dan Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya

AA, Erkan Tiryaki - Spor
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Nil Mısır'dan Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya

Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Nil Mısır, W1 Kadınlar Bireysel kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Nil Mısır, W1 Kadınlar Bireysel kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Dubai'de süren organizasyonun finalinde Nil Mısır, ABD'li rakibi Lisa Coryell'le karşılaştı.

İlk 3 seri sonunda önde olan Nil, son iki seride istediği atışları yapamadı ve müsabakayı 130-124 kaybederek gümüş madalyada kaldı. ABD'li sporcu ise altın madalya elde etti.

Öte yandan Yiğit Caner Aydın ve Nil Mısır'dan oluşan W1 Karışık Takım, bronz madalya maçında Çekya'ya kaybederek 4. oldu.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

Dünya Şampiyonası, Gümüş Madalya, Okçuluk, Mısır, Spor, Haberler

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