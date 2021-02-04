Nepal'de parlamentonun feshedilmesine karşı düzenlenen gösteride 76 kişi gözaltına alındı

Nepal'in başkenti Katmandu'da Başbakan Khadga Prasad Oli'nin parlamentoyu fesih kararını protesto eden 76 kişi gözaltına alındı.

Nepal Polis Sözcüsü Bahadur Kunwar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Oli'nin önerisi doğrultusunda parlamentonun feshedilmesine karşı gösteri düzenlendiğini belirtti.

Sözcü Kunwar, gösteride, dükkanları kapatmaya zorlayan ve araçları tahrip eden 76 protestocunun gözaltına alındığını bildirdi.

Kunwar, eylemcilerin bir taksiyi ateşe verdiğini ve diğer bazı araçların da tahrip edildiğini aktardı.

Nepal Komünist Partisinin 3 yıl önce seçimleri kazanması üzerine Başbakanlık koltuğuna oturan Oli, ülkeyi siyasi krize sürüklemesi öngörülen parti içi iktidar mücadelesi ile muhalefetin, yolsuzluk ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele konusundaki eleştirileri üzerine, aralıkta kabine toplantısından sonra parlamentonun feshedilmesi önerisini, Devlet Başkanı Bidya Devi Bhandari'ye sunmuştu. Başbakan Oli'nin önerisi üzerine parlamento, 20 Aralık 2020'de feshedilmişti.

Ülkede genel seçimlerin, 30 Nisan ve 10 Mayıs 2021'de yapılacağı açıklanmıştı.

Nepal zaman zaman Başbakan Khadga Prasad Oli'nin hükümetine karşı yapılan protestolara sahne oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer