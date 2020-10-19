Ne kadar doğal gaz bulundu? Türkiye'nin keşfettiği doğal gaz rezervi kaç yıllık?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ne kadar doğal gaz bulundu? Türkiye'nin keşfettiği doğal gaz rezervi kaç yıllık?

19.10.2020 15:42 | Son Güncelleme: 19.10.2020 15:59
Ne kadar doğal gaz bulundu? Türkiye'nin keşfettiği doğal gaz rezervi kaç yıllık?

Türkiye kaç metreküp doğal gaz buldu? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki defa doğal gaz müjdesi verdi. Sakarya sahasının Tuna 1 bölgesinde bulunan doğal gaz rezervi Türkiye'ye kaç yıl yetecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak Mavi Vatan'da 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin bulunduğunu duyurmuştu. İkinci bir müjde ile yeni doğal gaz kaynakları keşfedildiği bildirildi. Peki, doğal gaz nerede bulundu? İşte, detaylar...

NE KADAR DOĞAL GAZ BULUNDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjde olarak açıkladığı ilk doğal gaz müjdesi sonrası ikinci bir açılama geldi. Erdoğan, "320 milyarlık metreküplük doğalgaz müjdesini 21 Ağustos'ta milletimize ilan etmiştik. Keşfettiğimiz rezerve 85 milyar metreküp daha eklendi. Sakarya sahasının Tuna 1 bölgesindeki doğalgaz rezerv miktarı 405 milyar metreküpü buldu. Bu kuyudaki çalışma önceden planlandığı şekilde 4775 metreye ulaşılmasının ardından sona erdi" dedi.

Erdoğan, ayrıca "Karadeniz'de keşfettiğimiz rezerv, ülkemizin bugüne kadarki en büyük hidrokarbon kaynağıdır" diye ekledi.

DOĞAL GAZ NE ZAMAN KULLANILACAK?

Fatih sondaj gemisinin 20 Temmuz 2020 tarihinden bu yana yaptığı çalışmaları soncu keşfedilen 405 milyar metreküp doğal gazın 2023'ten itibaren kullanıma alınması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah Karadeniz'deki ve Akdeniz'deki yeni sondajlardan alacağımız müjdelerle bu kaynağı daha da genişleteceğiz. Halen Yavuz sondaj gemimiz, Barbaros Hayrettin ve Oruç Reis sismik araştırma gemilerimiz faaliyetlerini sürdürüyor" diye konuştu.

DOĞAL GAZ REZERVİ KAÇ YIL YETER?

Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığı en aza düşürecek doğal gaz keşfi ardından yeni sorular akıllara geldi. Bulunan doğal gazın en düşük ihtimalle 9 - 10 yıl yeteceği öne sürülüyor.

İlgili Haberler

Ne kadar doğal gaz bulundu? Doğal gaz nerede bulundu? Doğal gaz rezervi hakkında merak edilenler
Ne kadar doğal gaz bulundu? Doğal gaz nerede bulundu? Doğal gaz rezervi hakkında merak edilenler
KPSS Ortaöğretim geç başvuru 2020 ücreti ne kadar, kaç TL, hangi bankalara yatırılacak? KPSS ortaöğretim geç başvuru ne zaman bitecek?
KPSS Ortaöğretim geç başvuru 2020 ücreti ne kadar, kaç TL, hangi bankalara yatırılacak? KPSS ortaöğretim geç başvuru ne zaman bitecek?
Türkiye - Sırbistan maçı kaç kaç? Türkiye Sırbistan maçında golleri kimler attı? Türkiye - Sırbistan maç özeti!
Türkiye - Sırbistan maçı kaç kaç? Türkiye Sırbistan maçında golleri kimler attı? Türkiye - Sırbistan maç özeti!

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Turan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Yekta Kopan Erdem Tepegöz İbrahim Selim
Spor Falcao Samatta Şenol Güneş Gökhan Gönül Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kıbrıs Göztepe Gaziantep Diyarbakır
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ne kadar doğal gaz bulundu? Türkiye'nin keşfettiği doğal gaz rezervi kaç yıllık? - Sakarya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.10.2020 16:10:17. #1.15#
title