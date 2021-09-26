Nazilli'de Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında sağlık için yürüdüler - Haberler
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Nazilli'de Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında sağlık için yürüdüler

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Nazilli'de Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında sağlık için yürüdüler

Nazilli'de Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında Nazilli Belediyesi tarafından doğa yürüyüşü düzenlendi.

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Nazilli'de Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında Nazilli Belediyesi tarafından doğa yürüyüşü düzenlendi.

Nazilli Belediyesi, her yıl 16-22 Eylül günleri arasında farklı etkinliklerle kutlanan ve bu yıl ki teması 'Sürdürülebilir Ulaşım, Sağlıklı ve Güvenilir Hareketlilik' olarak belirlenen 20. Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle doğa yürüyüşü düzenledi. Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın öncüllüğü ile başlayan yürüyüş Mastaura Antik Kentte sonlandırıldı. Yaklaşık 4 kilometrelik yürüyüş yapan 35 kişilik gurup Pazar gününü alışılagelmişin dışında farklı bir gün olarak başlarken, temiz havada spor yapmanın keyfini de yaşadı.

Avrupa Hareketlilik Kapsamında Nazilli Belediyesi tarafından organize edilen doğa yürüyüşüne Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan daire müdürleri ile katıldı. Eşi Aslı Özcan'ın da yer aldığı doğa yürüyüşüne İYİ Parti İlçe Başkanı ve yönetimi de katılarak destek verdi.

Doğa yürüyüşü etkinliklerinin devamlılığını daha geniş çaplı olarak ve halkın da katılımını sağlayarak gerçekleştirmek istediklerine vurgu yapan Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Avrupa hareketlilik günü kapsamında Nazilli Belediyesi ve Üniversitemiz ile yürütmüş olduğumuz çalışmalar neticesinde Nazilli'mizin değerlerinden olan Mastaura'ya yürüyüş kararımızı aldık ve bu gün uyguladık. Bu yürüyüşümüz sırasında kazı ekibimizle birlikte bölgeyi taraya taraya, gözlemleyerek ve bilgilenerek güzel ve keyifli bir yürüyüş yaptık. Bu gün bu tempolu yürüyüş ile hem sağlığımızı destekleyecek bir spor yaparken, hem de birikimlerimizi arttırmış olduk. Bu tür etkinliklerin daha büyük katılımlarla devamlılığını sağlamak istiyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte bu tür doğa yürüyüşleri ile Nazilli'mizin değerlerini halkımız ile buluştururuz" dedi. - AYDIN

Nazilli'de Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında sağlık için yürüdüler

Nazilli'de Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında sağlık için yürüdüler

Nazilli'de Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında sağlık için yürüdüler

Nazilli'de Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında sağlık için yürüdüler

Nazilli'de Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında sağlık için yürüdüler

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Haber: Nazilli'de Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında sağlık için yürüdüler - Haberler
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