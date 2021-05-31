Nargile kafeler açılıyor mu? 31 Mayıs kabine toplantısı sonrası alınan kararlar nelerdir?
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Nargile kafeler açılıyor mu? 31 Mayıs kabine toplantısı sonrası alınan kararlar nelerdir?

Nargile kafeler açılıyor mu? 31 Mayıs kabine toplantısı sonrası alınan kararlar nelerdir?
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31 Mayıs (bugün) toplanana kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yapılan açıklamalarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Erdoğan, vatandaşın en çok merak ettiği konulardan olan kafelerin durumu hakkında da açıklamada bulundu. Peki, Nargile kafeler açılıyor mu? 31 Mayıs kabine toplantısı sonrası alınan kararlar nelerdir? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

31 Mayıs (bugün) toplanana kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yapılan açıklamalarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Erdoğan, vatandaşın en çok merak ettiği konulardan olan kafelerin durumu hakkında da açıklamada bulundu. Peki, Nargile kafeler açılıyor mu? 31 Mayıs kabine toplantısı sonrası alınan kararlar nelerdir? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

NARGİLE KAFELER AÇILIYOR MU?

31 Mayıs (bugün) yapılan kabine toplantısı sonucunda Cumhurbaşkanı Erdoğan kafelerin durumu hakkında açıklamada bulundu.1 Haziran itibari ile kafeler açılacak. Fakat nargile kafeler hakkında detaylı bir bilgi verilmedi. Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre;

"Restoran, lokanta kafeteryalar saat 07.00-21.00 saatleri arasında masaya servis şeklinde yapılacak. Pazar günü bu mekanlarda sadece paket servisi olacak."

31 MAYIS KABİNE TOPLANTISI SONRASI ALINAN KARARLAR NELERDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonucunda yeni normalleşme adına aldığı kararlar;

-Haziran ayı boyunca hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 sabah 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması olacak. Pazar günü tam gün sokağa çıkma kısıtlaması olacak.

-Restoran, lokanta kafeteryalar saat 07.00-21.00 saatleri arasında masaya servis şeklinde yapılacak. Pazar günü bu mekanlarda sadece paket servisi olacak.

-Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu belirli kurallarla 07.00-21.00 saatlerinde Pazar günleri hariç çalışacak.

-Açık ve kapalı alanlardaki nikah ve düğün törenleri 1 hazirandan itibaren başlayacak.

-Üniversiteler 2021-2022 öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül'de başlayacak.

-Kamu kurumlarındaki esnek mesaisi uygulaması yeni düzenlemeye kadar devam edecektir.

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