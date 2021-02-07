Müşteri olarak girdiği marketin sahibini bıçakladı; o anlar kamerada

DİYARBAKIR'da 69 yaşındaki N.A. müşteri olarak girdiği marketin sahibi Hüseyin Simpil'e (28) bıçakla saldırdı. N.A, boynundan yaralanan ve sokağa kaçan Simpil'i burada bir süre kovaladıktan sonra, pazar yerine girerek kaçtı. O anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedilirken, hastanede tedaviye alınan Simpil'in hayati tehlikesini olduğu öğrenildi. Saldırı ile ilgili kurulan özel ekip tarafından, iş yeri ve çevredeki güvenlik kameralarından yola çıkılarak yakalanan N.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz perşembe Yenişehir ilçesi Şair Sırrı Hanım Sokak'ta bulunan bir markette meydana geldi. Elleri arkasında yürüyerek içeri giren N.A., market sahibi Hüseyin Simpil'in yanına gelerek bıçakla saldırmaya başladı. Boynundan yaralanan Simpil, marketin önüne çıkarak yardım istedi. Bu sırada N.A., Simpil'i kovalamaya başladı. Simpil, çevredekilerin yardımıyla kurtarılırken, N.A, sokakta kurulan pazarın içerisine kaçarak gözden kayboldu. Simpil, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulansla Dicle Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Evli ve 2 çocuk babası Simpil'in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

GÜVENLİK KAMERALARINDAN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ, YAKALANDI

Saldırının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde oyluşturulan özel ekip, market ve olay yeri çevresindeki iş yerlerinin güvenlik kameraları inceledi. Yapılan çalışma ile saldırganın N.A. olduğu tespit edildi. N.A., düzenlenen operasyonla saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak EMEK