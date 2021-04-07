Mustafa Cengiz: "Ali Bey benim konuşmamla ikna oluyorsa her gün konuşurum"
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Mustafa Cengiz: "Ali Bey benim konuşmamla ikna oluyorsa her gün konuşurum"

İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN ORT - Haberler | Spor

- Mustafa Cengiz: "Ali Bey benim konuşmamla ikna oluyorsa her gün konuşurum" Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: "Adı birlik, birlik yok" Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisinin konuşmasıyla ikna olacaksa her gün konuşabileceğini söyleyerek, "Beni ikna...

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- Mustafa Cengiz: "Ali Bey benim konuşmamla ikna oluyorsa her gün konuşurum"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz:

"Adı birlik, birlik yok"

İSTANBUL - Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisinin konuşmasıyla ikna olacaksa her gün konuşabileceğini söyleyerek, "Beni ikna edebilir mi? Kendi yazdıkları metni deklare ettiler mi? Ben ettim. Ben anlamıyorum. Beni ikna edemez. Hatta korkarım 1 şampiyonlukları eksik şu anda" dedi.

Galatasaray'ın Kemerburgaz'daki tesislerinin bilgilendirme lansmanında Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz gündemle ilgili sorulara cevap verdi. Ada ile ilgili bugüne kadar 7 dava olduğunu hatırlatan Cengiz, "Adayla ilgili 7 dava vardı. Bunun 5'i bizden önce açılmıştı. Bir önceki başkanımız yıktırma kararı aldı. Yıktıktan sonra bugünlere geldik. Ben olsam yıktırmaya karşı orada taraftar olarak engel olmaya çalışırdım. Almaya çalıştık. Ben o günden beri şok yaşayan bir insanım. Girdiğimiz davaları bir türlü kazanamıyoruz. Adam boşluğu buluyor. İlk defa kazandık, 11'inci ayda açtığımız davayı. 4 ayda tahliye ile kazandık. Er ya da geç o adada üyelerimiz bulunacak, çayını içecek. Bunun sözünü veriyoruz. Öyle 8 ay falan da beklemeyeceğiz inşallah. Ama ilk raundu kazandık. Bundan sonraki raundlar İstinaf ve Yargıtay. Orada da öyle bırakmayacağız. Emin olun, gerekirse orada yatacağız. Bence bu tesis 100 yılı garanti altına alıyor. Tesislerinin ömrünü mimarlar daha iyi bilir. Ada da aldığımız karar da bir milat. İnşallah sonlandıracağız. Galatasaray'ın önünde hiç kimse duramaz. Şiddet kullanmadan bunu bugüne getirdik. Hukuk içinde götürmeye çalışıyoruz. Sahte tarihlerle buraya gelmedik. Sadece futbol sahasındaki galibiyetlerle değil. Spor salonunu da bitireceğiz. Bilerek onu geride tutuyoruz. Öncelik buraya" diye konuştu.

Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu'ndan istifasının sorulması üzerine Cengiz, "Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu'nda yokum. Çünkü benim onaylamadığım, belli kulüpler yararına lehine alınıyor. Orada 21 kulüp var. Adı birlik, birlik yok" diye cevap verdi.

"Biz düşman değiliz"

Fenerbahçe'nin 1959 yılı öncesindeki şampiyonluklarla ilgili yaptığı başvuruyla ilgili ise Başkan Cengiz, "Biz hep tarihçileri çıkarttık. 6 sayfa dilekçemizi herkese gösterdik. Onların ne başvurduğunu bilmiyoruz. Bugüne kadar bir tane tarihçi çıkarmadılar. Vahdettin'i buldular. İki tıfıl yönetici, akıl yaşta değil, baştadır, doğru. Tarihten uzak insanların, böyle iflas etmiş tüccarların şeyi gibi karıştırması. Dün galip geldiler, iki gündür suskunlar. Bir gün tarihçi çıkarsınlar. Kişilikleri ile ilgili söylemiyorum. Muhatap almam, seviyemiz uygun değil. 'Sen bize hırsız dedin, sen hırsızsın'. Baktım nerede demişim. Ben diyorum ki şecaat arz ederken sirkatin söyledim. Kelimeyi ayırıp da bölerseniz anlamını yitirir. Ben size hırsız demedim. Ben sana demiyorum. Demek benim bilmediğim bir şeyler var. Fenerbahçe camiasından özür dilerim. O camia, Beşiktaş hepsi benim için çok değerlidir. Yönetimleri doğru gitmiyor. Ben başkanlarla muhatabım. Bazı şampiyonlarımızı himmet ile, dua ile aldığımızı söylüyorlar. Sen niye kendine dua ettirmiyorsun. Kötü adamın duasını istemem. Ama Allah aşkına ben Ali Bey'i ikna mı edeceğim. Ali Bey benim konuşmamla ikna oluyorsa her gün konuşurum. Kendisine geçmiş olsun mesajımı ilettim. Kulübümüz de yayınladı. Biz düşman değiliz. Beni ikna edebilir mi? Kendi yazdıkları metni deklare ettiler mi? Ben ettim. Ben anlamıyorum. Beni ikna edemez. Hatta korkarım 1 şampiyonlukları eksik şu anda" açıklamasında bulundu.

Fatih Terim'in de Kemerburgaz'daki araziyi gezdiğini de ifade eden Mustafa Cengiz, "Burayı gezdi. Cuma günü de beraberdik. Müthiş mutlu" dedi.

Mustafa Cengiz: 'Ali Bey benim konuşmamla ikna oluyorsa her gün konuşurum'
Mustafa Cengiz: 'Ali Bey benim konuşmamla ikna oluyorsa her gün konuşurum'
Mustafa Cengiz: 'Ali Bey benim konuşmamla ikna oluyorsa her gün konuşurum'
Mustafa Cengiz: 'Ali Bey benim konuşmamla ikna oluyorsa her gün konuşurum'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN ORT

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