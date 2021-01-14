Muş'ta 5 bin kişilik aşevi yapılacak

Türk Kızılay Muş Şube Başkanlığı ile iş insanı Gıyasettin Bingöl'ün katkılarıyla, kentteki ihtiyaç sahibi için 5 bin kişilik aşevi yapılacak.

Türk Kızılay Muş Şube Başkanlığı ile iş insanı Gıyasettin Bingöl'ün katkılarıyla, kentteki ihtiyaç sahibi için 5 bin kişilik aşevi yapılacak.

Muş Valisi İlker Gündüzöz, Belediye Başkanı Feyat Asya, Türk Kızılay Muş Şube Başkanı Cengiz Koç ve Muşlu iş insanı Gıyasettin Bingöl, aşevi için tahsis edilen arsada incelemelerde bulundu.

Burada gazetecilere açıklama yapan Gündüzöz, devlet ile vatandaşın el ele verdiğinde aşılamayacak sorunun kalmayacağını söyledi.

Kente güzel bir aşevinin yapılacağını ifade eden Gündüzöz, "Bundan sonra Muş çok hızlı gelişecek. 10 yıl sonra belki Muş'u tanımayacağız. Atılan tohumlar her gün meyvesini veriyor. Hayırsever iş insanı Gıyasettin Bingöl ve beraberinde gelenlere teşekkür ederiz. Hayırlı olsun." dedi.

Türk Kızılay Muş Şube Başkanı Cengiz Koç ise Türk Kızılay'ın Türkiye'nin her ilinde aşevi projesi geliştirdiğini söyledi.

Muş'ta yapılacak aşevi için arsa temini konusunda Vali İlker Göndüzöz ile görüştüklerini belirten Koç, şöyle konuştu:

"Arsa konusunda yardımcı oldular ve 650 metrekare arsa tahsisi yapıldı. Bursa'da yaşayan Muşlu iş insanımız Gıyasettin Bingöl ile görüştük. Kendisi bir Muşlu olarak aşevi yapacağını ifade etti. Bizde tüm hazırlıklarımızı yaptık. Yapılacak aşevi, haftanın 7 günü engelli, yaşlı, dul, kimsesiz vatandaşlar ve öğrencilere hizmet verecek. Bir öğünde en az 3 çeşit yemek çıkarılacak olan aşevinde, ilk aşamada 1500 ihtiyaç sahibine hizmet verilmesi planlıyoruz. Aşevinde üst düzey hijyen kuralları uygulanarak hazırlanan yemekler sefer taslarıyla evlere dağıtılacak. Her şey hijyen kuralları gözetilerek yapılacak. Yemeklerimizi ihtiyaç sahiplerinin kapısına kadar götürüp bırakacağız. Kimse sıra beklemek durumunda kalmayacak."

İş insanı Bingöl de, Muş'ta daha güzel işler yapacaklarını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım