Muratlı'da, 32 milyon liralık Süper Loto talihlisi merakı
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Muratlı'da, 32 milyon liralık Süper Loto talihlisi merakı

SİSAL Şans tarafından dün gece yapılan Süper Loto çekilişinde 32 milyon 364 bin 752 lira, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinden oynanan kupona isabet etti.

Muratlı'da, 32 milyon liralık Süper Loto talihlisi merakı
28.08.2020 14:26 | Son Güncelleme: 28.08.2020 14:26

 

SİSAL Şans tarafından dün gece yapılan Süper Loto çekilişinde 32 milyon 364 bin 752 lira, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinden oynanan kupona isabet etti. Rekor ikramiyenin çıktığı ilçede heyecan yaşanırken, biletin oynandığı Süper Loto bayi işletmecisi Selçuk Yurga, belediye hoparlöründen 'Lütfen biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız' anonsu yaptırarak, vatandaşları uyardı.Sisal Şans tarafından dün gece yapılan Süper Loto çekilişinde, 32 milyon 364 bin 752 lirayı kazanan talihliyi belirleyen, 52, 10, 6, 31, 59, 43 numaralı biletin Tekirdağ'ın 29 bin 100 nüfuslu Muratlı ilçesinden çıktığı öğrenildi. Açıklamanın ardından ilçede, talihli merak edilirken, bu durum vatandaşlar arasında heyecan yarattı. Biletin oynandığı Atatürk Meydanı'ndaki Süper Loto bayii sahibi Selçuk Yurga, biletin sahibinin henüz ortaya çıkmadığını, bu durumun ilçede heyecan yarattığını söyledi.HOPARLÖRDEN 'BİLETİNİZİ ATMAYIN' ANONSUSüper Loto'nun isabet ettiği ilçede vatandaşlar, yeni milyonerin kim olduğunu merak ederken biletin oynandığı bayi sahibi Selçuk Yurga da büfe camına, biletin kendi bayisinde oynandığı bilgisinin yer aldığı yazı astı. Yurga ayrıca biletin kaybolmaması için de belediye hoparlöründen, 'Dün akşam oynan büyük ikramiye, bayimizden oynan bilete çıkmıştır. Lütfen biletlerinizi bayiden kontrol etmeden atmayınız' anonsu yaptı.'SİSAL İLE İKRAMİYE MİKTARIMIZ ARTTI'Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin ilçeye yatırım yapmasını beklediklerini ve Sisal Şans ile verilen ikramiyelerin arttığını belirten Yurga, "Yeni firmamız Sisal Şans Girişim'le beraber ikramiye miktarlarımız da arttı, oyun çeşitlerimiz arttı. İnşallah hayırlısı olur. Çok büyük ikramiye 32 milyon. Zaten rakama diyecek bir şey yok. Gayet güzel. Kazanan inşallah hayırlı işlerde kullanır. İnşallah Muratlı'mıza faydalı işler sağlar, başka da bir beklentimizi yok. Eğitim alanında, çeşitli sosyal faaliyetlerde destek olabilir. Sonuç itibarıyla insanlara katkıları olabilir" dedi.ÇIKAN TALİHLİYİ MERAK EDİYORUZMuratlı ilçesine büyük ikramiyenin çıkmasının sevindirici olduğunu söyleyen Tevfik Kızıl ise "Öncelikle mutluyuz. Muratlı'mız için hayırlısı olsun. Çıkan talihliyi tebrik ediyorum. Mutluyuz, heyecanlıyız. 'Acaba kime çıktı' diye merak içindeyiz. Çıkan kişi inşallah Muratlı için hayırlı işlerde bulunur, bunlara vesile olur. Güzel yatırımlar yapar, beklentimiz bu yönde" diye konuştu. Şans oyunu oynamaya gelen Mustafa Türk ise şanslının, parasını hayırlı, uğurlu kullanmasını belirterek, "Kısmet onunmuş. Güle güle harcasın, hayırlı olsun" diye konuştu. 

İlçede vatandaşlar arasında yeni milyonerin kim olduğu merak edilirken, şans oyunlarına da ilginin arttığı görüldü.


Kaynak: DHA

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