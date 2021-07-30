Mumya konusu nedir? Mumya oyuncuları kimler?
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Mumya konusu nedir? Mumya oyuncuları kimler?

Mumya konusu nedir? Mumya oyuncuları kimler?
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2017 yılında gösterime giren Mumya filmi yönetmen koltuğunda Alex Kurtzman otururken filmin başrolünde ise dünyaca ünlü yıldız Tom Cruise yer alıyor. Bu akşam ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşacak aksiyon macera filminin konusu ve oyuncuları ise oldukça merak ediliyor. Peki, Mumya filmi konusu nedir? Mumya oyuncuları kimlerdir?

2017 yılında gösterime giren Mumya filmi yönetmen koltuğunda Alex Kurtzman otururken filmin başrolünde ise dünyaca ünlü yıldız Tom Cruise yer alıyor. Bu akşam ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşacak aksiyon macera filminin konusu ve oyuncuları ise oldukça merak ediliyor. Peki, Mumya filmi konusu nedir? Mumya oyuncuları kimlerdir? İşte detaylar haberimizde…

MUMYA KONUSU NEDİR?

Sıkıca mühürlenmiş olan antik bir mezar yüzyıllardır unutulmuş bir çölde yatmaktadır. Ancak askeri bir operasyon sonucu keşfedilir ve açılır. Zamansız bir şekilde hayatı elinden alınan antik kraliçenin ruhu da uyanmış olur. Yüzyıllar boyunca büyüyen öfkesiyle günümüze uyanan kraliçe insanlığa boyun eğdirmeye ve kendisine yapılanları ödetmeye kararlıdır.

MUMYA OYUNCULARI KİMLER?

• Tom Cruise – Nick Morton

• Sofia Boutella – The Mummy/ Princess Ahmanet

• Annabelle Wallis – Jenny Halsey

• Jake Johnson – Sgt. Vail

• Courtney B. Vance – Col. Gideon Forster

• Russell Crowe – Dr. Henry Jekyll

• Selva Rasalingam – King Menehptre

• Dylan Smith – Lorenzo Montanari

• Rez Kempton – Foreman

• Javier Botet – Set

• Chasty Ballesteros – Kira Lee

• Marwan Kenzari – Agent of Prodigium

• Alaa Salf – Sickle Slave

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