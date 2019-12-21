Muhalefet partilerinden 'güvenlik soruşturması'na şerh

21.12.2019 14:05 | Son Güncelleme: 21.12.2019 14:05

TBMM Genel Kurulu'nda, bugün görüşmeleri başlayacak 'güvenlik soruşturması'na ilişkin kanun teklifine muhalefet partileri CHP, İYİ Parti ve HDP, Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle şerh koydu.

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve çeşitli kanunlarda değişiklik öngören 18 maddelik yasa teklifine muhalefet partileri şerh koydu. CHP, İYİ Parti ve HDP, kamu görevlerine atanacaklar hakkındaki güvenlik soruşturması uygulamasına ilişkin maddeyi de içeren Torba Kanun teklifinin Anayasa'ya aykırı olduğunu savundu. CHP, "AK Parti OHAL'i sürekli kılma çabasındadır" derken, HDP, teklifin, 28 Şubat döneminde çıkarılan yönetmeliğin birebir kopyası olduğunu savundu. İYİ Parti de teklifi irticai faaliyetleri önlemek için çıkarılan yönetmeliklere benzetti ve keyfiliğe açık, objektiflikten uzak bir düzenleme olarak değerlendirdi.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI

Bugün Genel Kurul'da görüşmelerine başlanacak olan ve muhalefet partilerinin karşı çıktığı torba kanunda yer alan madde ile; kamu hizmetlerinin etkin ve sağlıklı bir biçimde yürütülmesi amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında memuriyete atanacaklar için güvenlik soruşturması, arşiv araştırması yapılması şartı getiriliyor. Devlet Memurları Kanunu'nda, devlet memurluğuna alınacaklar için genel şartlar arasında sayılan "Güvenlik soruşturması/arşiv araştırması yapılmış olmak" ibaresi, Anayasa Mahkemesinin 29 Kasım 2019 tarihli kararıyla iptal edilmişti. Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen hüküm uyarınca, yapılan güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması sonucuna göre memuriyete veya kamu görevine atanmayan veya atama onayı iptal edilen ya da sözleşmesi feshedilen kişiler tarafından süresinde açılmış, kanun yolu aşamasında bulunanlar dahil görülmekte olan iptal davalarında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 15 gün içinde, süresinde açılacak iptal davalarında ise dava dilekçesinin idareye tebliğinden itibaren 30 gün içinde; idarece resen, ilgililer hakkındaki güvenlik soruşturması veya arşiv araştırmasının yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yeniden yapılmasına karar verilecek.

Kaynak: DHA