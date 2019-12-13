MSB: "Teröristlerce açılan tünellerin tespiti ve kapatma faaliyetleri devam ediyor"
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MSB: "Teröristlerce açılan tünellerin tespiti ve kapatma faaliyetleri devam ediyor"

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerce açılan tünelleri kapatma faaliyetlerinin devam ettiğini açıkladı.

13.12.2019 13:27 | Son Güncelleme: 13.12.2019 13:32
MSB:

Milli Savunma Bakanlığı, bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerce açılan tünelleri kapatma faaliyetlerinin devam ettiğini açıkladı.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerce Barış Pınarı bölgesinde açılan ve halkın yaşamını olumsuz etkileyen terör tünellerini tespit ve kapatma faaliyetleri ilk günden itibaren aralıksız devam ediyor" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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