Motosikletler kavşakta çarpıştı: 2 yaralı
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Motosikletler kavşakta çarpıştı: 2 yaralı

Motosikletler kavşakta çarpıştı: 2 yaralı Manisa'nın Kula ilçesinde karayolu üzerindeki kavşakta çarpışan motosiklet sürücüleri yaralandı.

03.08.2020 21:33 | Son Güncelleme: 03.08.2020 21:38

Motosikletler kavşakta çarpıştı: 2 yaralı

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde karayolu üzerindeki kavşakta çarpışan motosiklet sürücüleri yaralandı. Biri bayan 2 motosiklet sürücüsünün tedavileri sürüyor.

Kaza, saat 20.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu üzeri Jandarma Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 45 AAU 270 plakalı motosikleti ile şehir içinden İlçe Jandarma Komutanlığı istikametine geçmek isteyen Hatice Çıldır(43), Uşak yönünden İzmir yönüne seyir halinde olan Burak Yurtdaşidaresindeki 45 RA 9331 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki motosiklet sürücüsü de motosiklet üzerinden savrularak yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk tedavileri yapılan yaralı Burak Yurtdaş(18), ileri tetkik tedavileri için Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, her iki motosiklet sürücüsünün de kask takmadığı öğrenildi.

Kaza sebebi ile İzmir-Ankara D300 karayolunun İzmir istikametinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Yaralılar ve kazaya karışan motosikletlerin yoldan kaldırılması ile trafik normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Motosikletler kavşakta çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: İHA

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