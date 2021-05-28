Monster Hunter Rise satış rakamları rekor kırdı!
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Monster Hunter Rise satış rakamları rekor kırdı!

Monster Hunter Rise satış rakamları rekor kırdı!
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Capcom, ana oyunu Monster Hunter Rise'ın dünya çapında kutulu dağıtım miktarı ve dijital satışların toplamının yedi milyon adeti aştığını duyurdu. Monster Hunter Rise sistem gereksinimleri nelerdir? Monster Hunter Rise kaç GB?

Geliştiriciliğini Capcom'un yaptığı Monster Hunter Rise henüz iki ay önce piyasaya sürülmesine rağmen, dünya çapında kutulu ve dijital satış toplamlarının yedi milyondan fazla kopya sattığını duyurdu. Capcom, bu haberi kutlamak için kendilerine bu yolda destek veren oyuncularına bir dizi iksir ve eşya içeren Kamura Pack 3'ü ücretsiz olarak vereceğini belirtti.

Dün, Monster Hunter Rise için versiyon 3.0 güncellemesi yayınlanmıştı. Güncelleme kapsamında; Crimson Glow Valstrax ile Apex Zinogre canavarlarını, bazı Apex canavarları için görevler ve yeni bir oyun sonu eklendi.

Monster Hunter Rise, 26 Mart'ta Switch için çıkış yapmasının ardından, üç gün içinde dört milyon ve 27 Nisan'a kadar altı milyon satışa rakamlarına ulaşmıştı. Oyun PC'ye ise 2022'nin başlarında gelecek.

Capcom, bu başarısıyla 2020/21 mali yılında rekor kâr elde ettiğini belirtti.

MONSTER HUNTER RISE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum Sistem Gereksinimleri:

  • İşletim Sistemi: Windows 7/ 10
  • İşlemci: Intel Core i5-4460/ AMD FX-6300
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760/ AMD Radeon R7 260X
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Depolama: 20 GB boş alan

Önerilen Sistem Gereksinimleri:

  • İşletim Sistemi: Windows 7/ 10
  • İşlemci: Intel Core i7-3770/ AMD Ryzen R5 1500X
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060/ AMD Radeon R7 570X
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Depolama: 20 GB boş alan
Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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