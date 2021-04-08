Mislicom 3.Lig Osmaniyespor FK - Arhavi Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Osmaniyespor FK - Arhavi Spor maçıdır. Peki Osmaniyespor FK - Arhavi Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 03 30. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Osmaniyespor FK - Arhavi Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
OSMANİYESPOR FK - ARHAVİ SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Osmaniyespor FK - Arhavi Spor maçı 8 Nisan Perşembe günü (bugün) saat 15:00 'da başlayacaktır.
OSMANİYESPOR FK - ARHAVİ SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Osmaniyespor FK - Arhavi Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
OSMANİYESPOR FK - ARHAVİ SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Osmaniye'de oynanacak.
OSMANİYESPOR FK - ARHAVİ SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
SERHAD ÜRKMEZ(Hakem)
GÖKER EREL(1. Yardımcı Hakem)
TAHİR YALÇIN(2. Yardımcı Hakem)
İLKAY SELÇİK(Dördüncü Hakem)
MEHMET KONAR(Gözlemci)
MÜMİN TOSLALI(Temsilci)