Mimar Sinan'ın 600 yıllık eseri için kurtarma çalışması başladı
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Mimar Sinan'ın 600 yıllık eseri için kurtarma çalışması başladı

İhlas Haber Ajansı / İSMAİL YILDIR - Haberler | Kültür Sanat

Mimar Sinan'ın 600 yıllık eseri için kurtarma çalışması başladı Sanayi kuruluşları arasında atıl kalan tarihi köprü yeniden ilçeye kazandırılacak Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde sanayi kuruluşları arasında kalarak atıl hale gelen tarihi Sultan Süleyman Köprüsü, başlayan restore çalışmaları...

Mimar Sinan'ın 600 yıllık eseri için kurtarma çalışması başladı

Sanayi kuruluşları arasında atıl kalan tarihi köprü yeniden ilçeye kazandırılacak

KOCAELİ - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde sanayi kuruluşları arasında kalarak atıl hale gelen tarihi Sultan Süleyman Köprüsü, başlayan restore çalışmaları ile yeniden ilçeye kazandırılacak.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Dilderesi üzerinde yıllardır atıl durumda bulunan Dilovası'nın önemli simgelerinden tarihi Sultan Süleyman Köprüsü'nün yeniden restore edilerek ilçeye kazandırılması için çalışmaların başladığını açıkladı. Başkan Şayir'in girişimleri sonrasında Kültür Varlıkları Koruma Bölge Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. Kültür Varlıkları Koruma Bölge Müdürlüğü'nün hazırladığı proje sonrasında Karayolları Genel Müdürlüğü tarihi köprü çevresinde çalışmalara başladı.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, tarihi köprüdeki çalışmaları belediye teknik personeli ile yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında teknik ekipten bilgi alan Başkan Şayir, "Tarihi Sultan Süleyman Köprüsü, Dilovası için çok önemli bir yere sahiptir. Sanayinin arasında sıkışıp kalan tarihi köprümüzün 600 yıllık bir geçmişe var. Kanuni Sultan Süleyman tarafından Mimar Sinan'a yaptırılan eser adeta Dilovası'nın simgesidir. 65 metre uzunluğundaki taş köprü üç kemerlidir. Ayaklarının ortasında boşaltma gözleri vardır. Köprünün herhangi bir bakım ve onarım görmeden zamanımıza intikal etmesi, ne kadar sağlam ve büyük bir yapıt olduğunu ortaya koymaktadır. Bizde atalarımızın emaneti bu büyük eserin yeniden canlandırılması için üzerimize düşeni yapmak için çalışıyoruz. İnşallah kısa sürede tamamlandıktan sonra tarihi Sultan Süleyman Köprümüz eski ihtişamına kavuşmuş olacaktır" dedi.

Mimar Sinan'ın 600 yıllık eseri için kurtarma çalışması başladı
Mimar Sinan'ın 600 yıllık eseri için kurtarma çalışması başladı
Mimar Sinan'ın 600 yıllık eseri için kurtarma çalışması başladı
Mimar Sinan'ın 600 yıllık eseri için kurtarma çalışması başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL YILDIR

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