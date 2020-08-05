Milletvekili Şahin'den esnaf ziyareti
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Milletvekili Şahin'den esnaf ziyareti

AK Parti Gaziantep Milletvekili ve ?Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İdare Amiri Ali Şahin, Nizip Fıstık Halinde bulunan esnafı ziyaret etti.

Milletvekili Şahin'den esnaf ziyareti
05.08.2020 16:43 | Son Güncelleme: 05.08.2020 17:02

AK Parti Gaziantep Milletvekili ve ?Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İdare Amiri Ali Şahin, Nizip Fıstık Halinde bulunan esnafı ziyaret etti.

Bölgede başlayan fıstık hasadı nedeniyle yoğun mesai yapan Fıstık Hali esnafıyla bir araya gelen Şahin, ziyaret kapsamında hem esnafla hem de fıstık üreticilerle sohbet etti.

Şahin, gazetecilere, her zaman vatandaşların yanında yer aldıklarını ve gerçekleşen ziyaretlerle sorunları dinlediklerini söyledi.

Halka her zaman kapılarının açık olduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"AK Parti kurulduğu günden itibaren halkın ve esnafın sorunlarına eğilen bir anlayışla hizmetlerini sürdürüyor. Biz seçimden seçimde değil yılın her günü vatandaşlarımızın ve değerli esnaflarımızın emrinde ve hizmetindeyiz. Şehrimizin ekonomik temelini esnaflarımız oluşturuyor. Esnafımız başımızın tacıdır. AK Parti olarak üzerimize düşen her konuda esnafın yanında olmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımız günün 24 saati hangi konuda olursa olsun sorunlarına çözüm üretmemiz için bizimle görüşebilirler. Vatandaşlarımızın huzuru, rahatı ve geleceği için ne kadar çalışsak azdır."

Kaynak: AA

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