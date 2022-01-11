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Milletvekili Arvas'tan Bahçesaray'a ziyaret

Milletvekili Arvas'tan Bahçesaray'a ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Bahçesaray ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Ak Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Bahçesaray ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Milletvekili Arvas, AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen halk buluşmasına katıldıktan sonra Kaymakam Ömer Tuğrul Kundakçı'yı makamında ziyaret etti. Ardından muhtarlarla bir araya gelen Arvas, esnaf ve vatandaşlarla da bir araya geldi.

Açıklamada bulunan AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, ziyaretlerinden dolayı Milletvekili Abdulahat Arvas'a teşekkür ederek, "Vekilimiz her fırsatta ilçemizi ve teşkilatımızı ziyaret ediyor. Bu karlı günde yine bizleri yalnız bırakmadı. Yoğun programına rağmen zaman ayırıp halkımızla bir araya geldikleri için vekilimize çok teşekkür ederim" dedi. - VAN

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