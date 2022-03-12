MHP Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 17. dönemi başladı
MHP Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 17. dönemi başladı.
MHP Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 17. dönemi başladı.
Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni eğitim ve öğretim döneminin başlaması dolayısıyla parti genel merkezinde düzenlenen törene katıldı.
Törende konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, eğitimin içeriği hakkında bilgi vererek bu dönemde eğitime 40 öğrencinin katılacağını söyledi. Kılıç, yeni eğitim döneminin hayırlı olmasını diledi.
AA / Esin Işık - Politika