MHP Malatya Milletvekili Fendoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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MHP Malatya Milletvekili Fendoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

29.12.2020 16:31 | Son Güncelleme: 29.12.2020 16:35
MHP Malatya Milletvekili Fendoğlu, AA'nın

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yarışma hakkında bilgi alan Fendoğlu, AA muhabiri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Milletvekili Fendoğlu, haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi", yaşam kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Gün batımında çiftçiler", spor kategorisinde ise Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" fotoğrafı için oy kullandı.

Oylamaya sunulan tüm fotoğrafların çok güzel olduğunu belirten Fendoğlu, AA çalışanlarına başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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