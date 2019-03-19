MHP'li Akçay Çukurca'yı Ziyaret Etti

MİLLİYETÇİ Harekat Partisi Manisa Milletvekili ve Gurup Başkan Vekili Erkan Akçay Hakkari'nin Çukurca ilçesi'nde esnafları ziyaret etti.

MHP Gurup Başkan Vekili Erkan Akçay, Kuzey Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde esnaf ziyaretinde bulunduktan sonra Çukurca Belediyesi'ne geçerek Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca'yla bir süre görüştü. Akçay daha sonra MHP İlçe Başkanlığı'na geçerek partililerle bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Akçay, 31 Mart yerel seçimleri için var güçleriyle çalışacaklarını belirterek şöyle konuştu:

"İnşallah 31 Mart itibariyle de Hakkari'de gerek il, gerek ilçelerimizde Cumhur İttifakı'nı başarılı bir netice elde etmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Yerel yönetimler fevkalade önem kazanmıştır. Gerek bütçeleri ile gerekse yapacaklar hizmetlerle bir beldeyi daha medeni imkanlara, vatandaşımıza daha iyi yaşam şartlarına kavuşması için çok önemli hizmetler yapacaklardır. Biz de Ensar Dündar kardeşimizde bu çalışmaları en iyi şekilde yerine getirecektir. Biliyorsunuz biz yöneticilere genelde üç şey teslim edilir. Bütün yönetimler ve yöneticileri için geçerlidir bu. Belediye başkanları da yine aynı şekildedir. İş emanet edilir, para emanet edilir ve insan emanet edilir. Bunu da en iyi şekilde yerine getirecektir arkadaşlarımız. Bütün Çukurcalı ve Hakkarili vatandaşlarımıza Cumhur İttifakı adaylarına oy vermeye ve destek olmaya davet ediyorum."

Cumhur İttifakı'nın ülkenin bekası, milletin refahı ve huzuru için kenetlenmenin adı olduğunu belirten Akçay, "Buna karşılık karşımızda oluşan ittifaka biz zillet ittifakı diyoruz. Neden zillet ittifakı diyoruz? Bu ittifak dikkat ederseniz kendileri CHP, HDP, İyi Parti, SP, yiğitçe, mertçe ortaya çıkıp da ellerini kenetleyip milletin huzurunu çıkamıyorlar. Birbirlerinden utanıyorlar, birbirlerine mahçuplar, ezikler. Birisi bir şey söylüyor, öbürü bir şey söylüyor. Fakat bu söylemlere baktığımızda bilhassa HDP'nin Eş Başkanı Sezai Temlli'nin lafları bu zillet ittifakının gerçek amacını ve niyetini de ortaya koyuyor. Milletin huzuru, refahı, güvenliği için, geleceği için, istikbali için, bekası için en küçük bir sözleri yok. Varsa yoksa işte iktidar düşmanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanlığı, Devlet Bahçeli düşmanlığı üzerine bir siyaset oluşturmuşlar. Bunun ne kendilerine bir faydası var, ne memlekete bir faydası var, kimseye de faydası yok, zararı var." dedi.

- Hakkari

Kaynak: DHA