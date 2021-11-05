MHP Grup Başkanvekili Akçay, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu

HAKKARİ (AA) - MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Hakkari'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Yüksekova'daki programın ardından MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, MYK Üyeleri Mehmet Beşir Tatar, Ali Uçak ve Mustafa Bahadır Çiçek ile il merkezine gelen Akçay, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ı ziyaret ederek bir süre görüştü.

Ardından İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar ve Özel Harekat Şube Müdürlüğünü ziyaret eden Akçay ve beraberindekiler, daha sonra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş ile bir araya geldi.

Taş'ın, Hakkari-Van arasında alternatif yol, Üzümlü ve Derecik sınır kapıları ile ilgili taleplerini dinleyen Akçay, parti olarak kente sürekli geldiklerini, ilçe, belde ve köyleri gezdiklerini söyledi.

Bölgedeki sorunları iyi bildiklerini belirten Akçay, Ankara'ya döndüklerinde söz konusu talepleri yetkililerle görüşeceklerini aktardı.

Çarşı merkezindeki iş yerlerinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Akçay, Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Abdurrahman Er ile görüştükten sonra, Kırıkdağ köyü ve Durankaya beldesine ziyarette bulundu.

Akçay'a, ziyaretlerinde MHP İl Başkanı Fatih Özbek, Şırnak İl Başkanı Halil Tatar ve ilçe başkanları eşlik etti.

Haberi Kaydet