Messi'nin pozu, Türkiye'de alay konusu oldu! Yapılan paylaşımlar gülmekten kırıp geçiriyor
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor
Lionel Messi'nin Eyfel Kulesi manzarasında çektirdiği fotoğraflar, Türkiye'de alay konusu oldu. Sosyal medyada kullanıcılar, yıldız futbolcuyu fotomontajla Türkiye'den başka manzaralara yerleştirdi. Yapılan paylaşımlar kısa süre içinde büyük ilgi çekerken binlerce beğeni aldı.
Messi'nin eşi Antonela Roccuzzo, Eyfel Kulesi manzarasıyla özel fotoğraflar paylaştı. Roccuzzo'nun paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi görürken Türkiye'de Messi'nin pozunu alaya alan yüzlerce fotomontaj yapıldı.
YAPILAN PAYLAŞIMLAR SOSYAL MEDYADA BİNLERCE BEĞENİ ALDI
Sosyal medyaya damga vuran paylaşımların ardından Messi ismi kısa sürede gündemin zirvesine oturdu. Messi'nin ilgili beğeni yağmuruna tutulan esprili paylaşımların bazıları şöyle:
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