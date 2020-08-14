Mescid-i Aksa İmamı Sabri'den İsrail-BAE anlaşmasına tepki Açıklaması Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, Mescid-i Aksa'nın kutsiyetine halel getiren hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceklerini bildirdi.

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, Mescid-i Aksa'nın kutsiyetine halel getiren hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceklerini bildirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında imzalanan "normalleşme anlaşması"yla ilgili AA muhabirine konuşan Sabri, Mescid-i Aksa'nın sadece Müslümanlara ait olduğunu, diğer dinlerin bu mescitle bir bağının olmadığını belirtti.

"Mescid-i Aksa'nın kutsallığına halel getiren hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceğiz." diyen Sabri, "BAE'nin ya da başkalarının İsrail ile normalleşmesi yeni bir şey değil. Bu daha önce gizli yapılıyordu şimdi aleni oldu." ifadesini kullandı.

Tüm bu siyasi hamlelerin arkasında ABD'nin olduğunu dile getiren Sabri, "Meşru hakkımız kıyamete kadar bakidir. Hiçbir şekilde ABD'ye teslim olmayacağız. Müslümanların kimsenin vesayetine ihtiyacı yok." diye konuştu.

Kaynak: AA