- Mersin'de vücudunun yarısı suya gömülü erkek cesedi bulundu
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- Mersin'de vücudunun yarısı suya gömülü erkek cesedi bulundu

30.12.2020 14:59 | Son Güncelleme: 30.12.2020 15:04

- Mersin'de vücudunun yarısı suya gömülü erkek cesedi bulundu Mersin'de yarısı suya gömülü bir erkek cesedi bulundu.

- Mersin'de vücudunun yarısı suya gömülü erkek cesedi bulundu

MERSİN - Mersin'de yarısı suya gömülü bir erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Siteler Mahallesi'nde bulanan bir mobilya fabrikasının yan tarafındaki boşlukta, yarısı suya gömülü bir erkek cesedi bulundu. Fabrika çalışanlarının ihbarını üzerine bölgeye çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler bölgeyi kordon altına alırken, suyu çekmek için MESKİ'den yardım istendi. Suyun çekilmesinin ardından ceset üzerinde inceleme yapan ekipler, darp veya yaralama izine rastlamadı. Şahsın 25 yaşındaki Alican Çubuk olduğu tespit edilirken, üzerinde kalp ilacı çıktı. Cumhuriyet Savcısının incelenmesinin ardından ceset, cenaze arabasıyla otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Mersin'de vücudunun yarısı suya gömülü erkek cesedi bulundu
- Mersin'de vücudunun yarısı suya gömülü erkek cesedi bulundu
- Mersin'de vücudunun yarısı suya gömülü erkek cesedi bulundu
- Mersin'de vücudunun yarısı suya gömülü erkek cesedi bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KORAY ÜNLÜ

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