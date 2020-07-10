Mersin'de "scooter"lı zabıta dönemi Mersin'in Akdeniz Belediyesi'nde görevli 15 zabıta personeli, daha çevreci ve pratik koşullarda hizmet verecekleri "scooter" ile göreve başladı.

Mersin'in Akdeniz Belediyesi'nde görevli 15 zabıta personeli, daha çevreci ve pratik koşullarda hizmet verecekleri "scooter" ile göreve başladı.

Zabıtalar, yeni araçlarıyla kentin en işlek noktalarından Kuvay-ı Milliye Caddesi üzerindeki işletmeleri denetledi.

Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu'nun da scooter ile eşlik ettiği ekipler, cadde üzerindeki kaldırım işgallerine ilişkin esnafa uyarılarda bulundu. Ekipleri gören vatandaşlar ve esnaf, şaşkınlık yaşadı.

Sivaslıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçedeki 65 mahalledeki denetimlerin daha çevreci koşullarla yapılmaya başlandığını söyledi.

Pratik, yerli ve milli olduğu için yeni araçların tercih edildiğini vurgulayan Sivasoğlu, şöyle konuştu:

"Bölgemizdeki önemli arterlerde bundan sonra denetimlerimizi scooterlar ile yapacağız. Çevreci ve ekonomik, gaz olayı yok. Çevreye karbonmonoksit vermiyor. Vatandaşların da hoşuna gidiyor, güzel tepkiler alıyoruz. Daha çabuk ulaşıyor, en dar aralara bile çabukça girebiliyoruz. 15 arkadaşımız özellikle gündüz vakitlerinde iş yeri denetimleri, işgal ve dilenci konularıyla ilgilenecekler. Bir araçla gidildiği zaman yakıt harcanıyor, zararlı gazlar çevreye yayılıyor, ekonomiye zarar. Ama bunda o yok. Hemen anında ulaşacağız, kenara bırakacağız. İşlemimizi yapıp yolumuza devam edeceğiz."

Kaynak: AA