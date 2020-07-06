Mersin'de bahçıvanlığını yaptığı villada Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı Mersin'in Toroslar ilçesinde bahçıvanlığını yaptığı villanın bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Mersin'in Toroslar ilçesinde bahçıvanlığını yaptığı villanın bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, bir bahçıvanın Hacgediği mevkisinde çalıştığı villada Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaştı.

Narkotik köpeklerin katılımıyla adrese düzenlenen operasyonda, 604 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA