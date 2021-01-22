Mersin'de 537 litre sahte içki ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mersin'de 537 litre sahte içki ele geçirildi

22.01.2021 13:03 | Son Güncelleme: 22.01.2021 13:06
Mersin'de 537 litre sahte içki ele geçirildi

Mersin'in Akdeniz ilçesinde 537 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde 537 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, F.D'nin ürettiği sahte içkileri satmaya hazırlandığı istihbaratını aldı.

Şüphelinin, Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenleyen ekipler, 215 şişede 537 litre sahte içki buldu.

Ekipler tarafından zanlı F.D. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Donald Trump Selçuk Özdağ Meral Akşener
Magazin Serdar Ortaç Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Erol Bulut Cüneyt Çakır Ömer Ali Şahiner İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Tarım Ankara Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mersin'de 537 litre sahte içki ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 13:06:29. #1.15#
title