Mersin'de 537 litre sahte içki ele geçirildi
22.01.2021 13:03 | Son Güncelleme: 22.01.2021 13:06
Mersin'in Akdeniz ilçesinde 537 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'in Akdeniz ilçesinde 537 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, F.D'nin ürettiği sahte içkileri satmaya hazırlandığı istihbaratını aldı.
Şüphelinin, Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenleyen ekipler, 215 şişede 537 litre sahte içki buldu.
Ekipler tarafından zanlı F.D. gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar