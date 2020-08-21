MECİDİYEKÖY'DE YOL SU ALTINDA; ARAÇLAR MAHSUR KALDI (1)
İSTANBUL'da sabah saatlerinde etkili olan yağmurun etkisiyle Mecidiyeköy'de yolları su bastı, araçlar mahsur kaldı.
21.08.2020 08:18 | Son Güncelleme: 21.08.2020 08:41
İSTANBUL'da sabah saatlerinde etkili olan yağmurun etkisiyle Mecidiyeköy'de yolları su bastı, araçlar mahsur kaldı.
Mecidiyeköy'de yoğun yaşı sonrası yol su altında kaldı. Göle dönen yolda araçlar mahsur kaldı. Trafik adeta durma noktasına gelirken sürücüler zor anlar yaşadı.
Kaynak: DHA