Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya: "Gençleştirme operasyonu yaptık"
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Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya: "Gençleştirme operasyonu yaptık"

06.10.2020 15:29 | Son Güncelleme: 06.10.2020 16:48
Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya:

Göztepe'nin kulüp başkan vekili Talat Papatya, transfer döneminde takıma 'gençleştirme operasyonu' yaptıklarını söyledi.

Göztepe'nin kulüp başkan vekili Talat Papatya, transfer döneminde takıma 'gençleştirme operasyonu' yaptıklarını söyledi.

Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, transfer dönemine ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ligde ilk 4 haftanın kendileri için olumlu geçtiğini söyleyen Papatya, lige 5-1'lik Denizlispor galibiyetiyle başladıklarını hatırlatarak, "İlk 4 haftada 6 puanın bu ligde çok iyi bir başlangıç olduğunu söyleyebilirim. Başlangıçlar önemli ama esas olan sezon sonunda nerede bitireceğimiz. Stadımız da hizmete girdi. Taraftarsız olmamız dışında bahanemiz de kalmadı" dedi.

Papatya, transfer döneminde giden oyuncuların yerine transfer yapmaya çalıştıklarını belirterek, "Bununla birlikte gençleştirme operasyonu yaptığımızı söyleyebiliriz. Bundan sonra genç arkadaşlarımızla uzun yıllar üzerine koyarak iyi neticeler almaya çalışacağız" diye konuştu.

Kerim Alıcı'yı, Lamine Gassama'nın başka takıma gitme ihtimali nedeniyle transfer ettiklerini kaydeden Papatya, "Kerim Alıcı, sağ kanatta 3. futbolcumuzdu, o nedenle Boluspor'a kiraladık, istediğimiz zaman geri alma opsiyonumuz var. Zaten Kerim, Göktuğ, Eren, Ege gibi futbolcularımızı tecrübe kazanmaları için kiraladık" dedi.

Talat Papatya, Covid-19 sürecinden en fazla olumsuz etkilenen takımlardan biri olduklarını, Gürsel Aksel Stadı hizmete girdikten sonra sadece 3 maç oynayabildiklerini de ifade ederek, "Umarım bir an önce sağlıklı bir ortam yakalanır ve seyircili maçlarla buluşuruz" şeklinde konuştu.

Göztepe logolu kredi kartı

Öte yandan, Göztepe ve İş Bankası'nın iş birliğiyle hayata geçirilen Maximum Göztepe Kart, Gürsel Aksel Stadyumunda gerçekleşen lansman ile tanıtıldı. Söz konusu kredi kartı ile yapılan harcamalar üzerinden Göztepe Spor Kulübü'ne sağlanacak maddi desteğin yanında Göz Göz Store'larda yapılan alışverişlerde de yüzde 10 indirim uygulanacak. - İZMİR

Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya: 'Gençleştirme operasyonu yaptık'
Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya: 'Gençleştirme operasyonu yaptık'
Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya: 'Gençleştirme operasyonu yaptık'
Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya: 'Gençleştirme operasyonu yaptık'
Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya: 'Gençleştirme operasyonu yaptık'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Korkmaz

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