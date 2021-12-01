Masterchef dokunulmazlık oyunu kim kazandı?

Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, haftanın ilk takım oyunu oynandı. Pazartesi günü yeni takımlar oluşturulmuştu ve ilk takım oyununda dolma yapımı konseptinde yarışmacılar mücadele verdi. Peki, 30 Kasım dün eleme potasına kim gitti? Masterchef dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı?

MASTECHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Salı akşamı yeni bölümüyle ve ilk takım oyunu ile ekrana gelen MasterChef'te eleme adayları da belli oluyor. Dolmalar konsepti kapsamında yarışmacılar; kalamar, kelek kavun, bıldırcın, mumbar ve kuru patlıcan dolmalarını yaptı. Oyun sonunda takımlar berabere kaldı ve yarış kaptanlar düellosuna kadar uzandı. Düello bitiminde Eren ile kırmızı takım mücadelenin kazananı olarak açıklandı.

Mavi takım yarışmacıları Mehmet Şef'in Karadeniz adlı imza tabağı ile eleme turunda yarıştı. Dokunulmazlığı Hasan aldı.

30 KASIM MASTERCHEF ELEME POTASINA KİM GİTTİ?

Dokunulmaz olan Hasan, eleme potasına ilk olarak Tahsin'i gönderdi. İkinci aday ise oy çokluğu ile Burcu oldu.

MASTERCHEF'TE BU HAFTA TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

Bu akşam kaptanlık oyununu kazanan Sergen, Mavi takım kaptanı oldu. Sonrasında kendisine rakip olacak Kırmızı takım kaptanı olarak Eren'i seçti. Devamında iki kaptan arasında takımına yarışmacı seçimi ekrana geldi. Böylece MasterChef'te on beşinci haftanın takımları ortaya çıktı.

• MAVİ TAKIM: Sergen (Kaptan), Tahsin, Hasan, Burcu, Araz

• KIRMIZI TAKIM: Eren (Kaptan), Mert, Dilara, Safanur, Görkem

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