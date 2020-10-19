Masterchef 19 Ekim Soğuk Sandviç'te elenen 4 isim kimler oldu? Soğuk Sandviç yemeğinde elenen isimler kim?
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Masterchef 19 Ekim Soğuk Sandviç'te elenen 4 isim kimler oldu? Soğuk Sandviç yemeğinde elenen isimler kim?

19.10.2020 21:50 | Son Güncelleme: 19.10.2020 21:54
Masterchef 19 Ekim Soğuk Sandviç'te elenen 4 isim kimler oldu? Soğuk Sandviç yemeğinde elenen isimler kim?

Masterchef 19 Ekim Pazartesi günü yeni bir konseptle devam ediyor. Bugün soğuk sandviç ve sıcak sandviç yemekleri yapıldı. 13 sandviçin 12'si değerlendirmeye alındı. Peki değerlendirmeye alınmayan tabak hangisiydi? Soğuk sandviçte kimler elendi? Sıcak sandviçte kimler elendi?

Masterchef sandviç gününde soğuk ve sıcak sandviçte elenen toplam 8 kişilik isim belli oldu. Peki sıcak sandviçte kim elendi? Soğuk sandviçte elenen isimler kimler oldu?

MASTERCHEF SOĞUK SANDVİÇ'TE ELENEN 4 KİŞİ KİM?

Masterchef'te soğuk sandviçte elenen 4 isim Serhat - Tanya - Uğur ve Esra oldu.

SOĞUK SANDVİÇ ELENEN İSİMLER

- SERHAT

- TANYA

- UĞUR

- ESRA

MASTERCHEF SICAK SANDVİÇ'TE ELENEN 4 İSİM KİM OLDU?

Henüz 4 elenen sıcak sandviç ismi açıklanmadı. Elenen 3 isim : Özgül - Furkan - Berker oldu. Dördüncü açıklanacağı sırada reklama girdi. Takipte kalabilirsiniz.

MASTERCHEF SERHAT NEDEN DEĞERLENDİRMEYE ALINMADI?

Masterchef bugün soğuk sandviç oyunu ile başladı. 13 yarışmacıdan 12'si değerlendirmeye alındı. Serhat'ın tabağı ise değerlendirmeye alınmadı. Mehmet Şef Serhat'a kızmıştı. Bunun nedeni ise Serhat'ın tabak yerine sandviçi tahta üzerinde sunması oldu. Yani kısaca Serhat ilk oyunda yemeğini tabak yerine kesme tahtasında sunduğu için değerlendirmeye alınmadı. Bunun üzerine yemeğini kendisi yiyen Serhat'a Mehmet Şef çok sinirlendi.

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