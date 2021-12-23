Mardin'de Suriyeli kuyumcunun öldürüldüğü saldırıya ilişkin yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Haberler
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Mardin'de Suriyeli kuyumcunun öldürüldüğü saldırıya ilişkin yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Mardin'de Suriyeli kuyumcunun öldürüldüğü saldırıya ilişkin yakalanan 3 zanlı tutuklandı
AA / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel

Mardin'de Suriye uyruklu kuyumcunun öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin yakalanan biri Suriyeli 3 zanlı tutuklandı.

MARDİN (AA) - Mardin'de Suriye uyruklu kuyumcunun öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin yakalanan biri Suriyeli 3 zanlı tutuklandı.

Kent merkezinde 1. Cadde'de kuyumculuk yapan İbrahim Hamse'nin 17 Aralık'ta öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Artuklu ilçesinin Şar Mahallesi'ndeki metruk bir eve 21 Aralık'ta düzenlenen operasyonda yakalanan Suriye uyruklu C.E. (52), T.Y. (20) ve H.A'nın (28) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Mardin Devlet Hastanesi'ndeki kontrolün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Polis ekiplerinin saldırının meydana geldiği bölgedeki 125 güvenlik kamerasına kayıtlı 630 saatlik görüntüyü titizlikle inceleyerek zanlıları yakaladığı öğrenildi.

Öte yandan saldırı anı anbean kuyumcu dükkanının güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı.

Kayıtlarda, elinde poşet olan çarşaflı bir kişinin iş yerine girmeye çalıştığı, kapının kilitli olduğunu fark edince cama vurduğu, daha sonra kapıyı açan İbrahim Hamse'ye silahla ateş ederek olay yerinden kaçtığı yer alıyor.

Mardin'de Suriyeli kuyumcunun öldürüldüğü saldırıya ilişkin yakalanan 3 zanlı tutuklandı

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AA / Halil İbrahim Sincar - Son Dakika Haberleri

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