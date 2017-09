Mardin Ak Partili Belediye Başkanı Demir: 2 Kilometrelik Yol 7 Yıldır Tamamlanamadı

Mardin ile Ömerli ilçesi arasındaki yol üzerinde bulunan Hop Geçidindeki 2 kilometrelik yolun 7 yılda tamamlanamaması Ak Partili Yeşilli Belediye başkanı Hayrettin Demir'i adeta isyan ettirdi. Ak Parti ilçe kongresinde konuşan ve kongrede bulunan 2 Ak Partili vekile seslenen Başkan Demir, "İl Başkanımızı, bizi hepimizi alın. Eylemse eylem, bağırmaksa bağırmak, isyansa isyan bu sorunu çözelim artık. O doğal güzelliğimizi nasıl tahrip ettiğini görüyorsunuz. 7 yıldır orada çile çekiyor vatandaşımız. Orası şehirlerarası bir yol. Bu nasıl bir mantık anlayamıyorum"dedi. Mardin'i Batman ve Şırnak'a bağlayan Ömerli ilçesi karayolu üzerinde bulunan Hop Geçidindeki 2 kilometrelik yolun 7 yılda bitirilememesi aynı yol üzerinde bulunan Yeşilli Belediye başkanı Hayrettin Demir'i çileden çıkardı. AK Parti ilçe kongresinde konuşan Başkan Demir, kongrede hazır bulunan AK Parti Mardin Milletvekilleri Orhan Miroğlu ve Ceyda Bölünmez çankırı'ya seslenerek, "İki kilometrelik Yeşilli Hop Geçidi yol çalışması 7 yıl oldu. Ben Orhan Miroğlu ve Ceyda Bölünmez Çankırı'dan şunu talep edecektim. İl Başkanımızı, bizi hepimizi alın. Eylemse eylem, bağırmaksa bağırmak, isyansa isyan bu sorunu çözelim artık. O doğal güzelliğimizi nasıl tahrip ettiğini görüyorsunuz. Yedi yıldır orada çile çekiyor vatandaşımız. Orası şehirlerarası bir yol. Bu nasıl bir mantık anlayamıyorum. Ben şunu söylüyorum. Diyarbakır'da bir karayolları bölge müdürü var, sanki Mardin düşmanı. Kardeşim oraya 5 tane daha iş makinesi koy. 10 tane daha kamyon koy. Hem trafik yönünden tehlikeli, hem doğal güzelliğimizi yok ediyor, hem de sabahtan akşama kadar benim insanım burada toz yutuyor. Bu rezalete son vermemiz lazım. Onun için bu Yeşilli İlçemiz'in bir meselesinden ziyade bölgenin ve tüm Türkiye'nin bir meselesi olarak görelim. ve bakın arkadaşlar iki kilometreye hepiniz şahitsiniz. 2 kilometreyi devlet karayolu 7 senedir bitiremiyor. Sizden affınıza sığınarak bunu Türkiye gündemine taşımak için her şeyi yapmaya hazırım. Bunun kavgasını başlatacağım sayın vekilim. Bunun adı rezaletse, bu rezaletin gömleğini giyeceğim. Artık oraya gidemiyoruz. Vatandaşa her gittiğimizde bunu yüzümüze vuruyorlar" diye konuştu.



Büyük bir bölümünü keskin virajların oluşturduğu karayolunda uzun zamandan beri trafik akışının tek yönlü olarak verilmesi, kazalara da davetiye çıkarırken, sürücüler bitirilemeyen yola tepki gösterdi. Sürücü Ahmet Damar, "Türkiye'nin her yerinde duble yollar, viyadükler, tüneller yapılıyor. Karayollarının ülke genelindeki bu çalışmaları takdire şayan. Ancak Hop Geçidi-Yeşilli arasındaki 2 km'lik bölünmüş yol çalışmaları yetkililerin ve siyasilerin ilgisizliği nedeniyle 7 yıldır bitirilemediği gibi, aynı zamanda yoldaki çalışmalar çok yavaş ve plansız ilerliyor" dedi.