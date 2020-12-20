Manisa'da sis etkili oldu

MANİSA'da, gece saatlerinden sabaha kadar sis etkili olurken, görüş uzaklığı, yer yer 15 metreye kadar düştü.

MANİSA'da, gece saatlerinden sabaha kadar sis etkili olurken, görüş uzaklığı, yer yer 15 metreye kadar düştü.

Manisa'da gün, sisli hava ile başladı. Özellikle Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde etkili olan sis nedeniyle görüş uzaklığı, yer yer 15 metreye kadar düştü. Şehir merkezinin neredeyse tamamını kaplayan sis, güneşin doğuşunun ardından ısınan havayla dağıldı; ancak ovalık alanlarda etkili olmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan ERDOĞAN