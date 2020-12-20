Manisa'da sis etkili oldu
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Manisa'da sis etkili oldu

20.12.2020 15:19 | Son Güncelleme: 20.12.2020 15:23
Manisa'da sis etkili oldu

MANİSA'da, gece saatlerinden sabaha kadar sis etkili olurken, görüş uzaklığı, yer yer 15 metreye kadar düştü.

MANİSA'da, gece saatlerinden sabaha kadar sis etkili olurken, görüş uzaklığı, yer yer 15 metreye kadar düştü.

Manisa'da gün, sisli hava ile başladı. Özellikle Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde etkili olan sis nedeniyle görüş uzaklığı, yer yer 15 metreye kadar düştü. Şehir merkezinin neredeyse tamamını kaplayan sis, güneşin doğuşunun ardından ısınan havayla dağıldı; ancak ovalık alanlarda etkili olmaya devam ediyor. 


Manisa'da sis etkili oldu
Manisa'da sis etkili oldu
Manisa'da sis etkili oldu
Manisa'da sis etkili oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan ERDOĞAN

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