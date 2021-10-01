Seyir halindeki kamyonete silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı - Haberler
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Seyir halindeki kamyonete silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı

AA / Kamil Tekmen - Haberler | Güncel

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki silahlı saldırıda seyir halindeki kamyonetteki 2 kişi ile yoldan geçen bir kadın yaralandı.

SELÇUK, İZMİR (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki silahlı saldırıda seyir halindeki kamyonetteki 2 kişi ile yoldan geçen bir kadın yaralandı.

Özyurt Mahallesi'nde seyir halindeki kamyonette bulunan Selçuk K. ile Ferdi K'ye kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından tabancayla ateş açıldı.

Olayda, kamyonettekilerin yanı sıra yoldan geçen Hanife T. (40) de yaralandı.

112 Sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan Selçuk K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Seyir halindeki kamyonete silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı

Seyir halindeki kamyonete silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı

Seyir halindeki kamyonete silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı

Seyir halindeki kamyonete silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı

Seyir halindeki kamyonete silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı

Seyir halindeki kamyonete silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı

Seyir halindeki kamyonete silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı
AA / Kamil Tekmen - Son Dakika Haberleri
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Haber: Seyir halindeki kamyonete silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı - Haberler
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